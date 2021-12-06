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ЦБ предложил ввести обязательную сумму возврата денег жертвам мошенников

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Центральный банк России предложил обязать банки возвращать деньги пострадавшим от действий мошенников. Об этом стало известно в понедельник, 6 декабря.

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Для этого пострадавший от действий мошенников должен уведомить банк о махинациях со средствами не позднее следующего дня после получения уведомления от банка о проведенной операции, пишет «Газета.Ru».

Поправки планируется внести в закон161-ФЗ «О национальной платежной системе». Центробанк подтвердил, что уже провел первый раунд консультаций по законопроекту с участниками рынка.

«Основными предпосылками для внесения изменений в закон являются: наблюдаемая картина по доле возврата денежных средств клиентам, необходимость существенной модернизации механизма противодействия хищению денежных средств и возврата списанных со счетов клиентов денежных средств», — приводит РБК слова директора департамента информационной безопасности регулятора Вадима Уварова.

Отмечается, что по действующему законодательству, банки обязаны возвращать средства, если они украдены не по вине клиента.

Сайты мошенников, финансовых пирамид, фишинговых ресурсов и псевдокредитных организаций с 1 декабря блокируются во внесудебном порядке по инициативе Центробанка.

С обозначенной даты вступил в силу закон, согласно которому мошеннический сайт блокируется в течение нескольких дней после направленного в прокуратуру уведомления от лица председателя Банка России и его заместителей о распространении в интернете незаконной информации финансового характера.

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