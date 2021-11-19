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Новый герой: ЦБ спасет россиян от мошенников

Особенно страдают от криминала школьники и пенсионеры
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Новый герой: ЦБ спасет россиян от мошенников
2021-11-18 10:54:28">
2021-11-18 10:54:28
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Центробанк предложит отказаться от дистанционных банковских услуг, чтобы обеспечить российским гражданам защиту от мошенников, сказал первый замглавы департамента информационной безопасности Центробанка Артем Сычев. Подробности — в материале «Известий».

Школьники и банковские платежи

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«74% населения России активно пользуются безналичными средствами платежа, в основном дебетовыми картами. 77% опрошенных владельцев карт выбирали безналичные расчеты как приоритетные. Разные возрастные группы неодинаково интенсивно пользуются такими инструментами, как электронные кошельки или банковские карты», — рассказал заместитель директора Института коммуникационного менеджмента НИУ ВШЭ Александр Пушко. По его мнению, достаточно активно сейчас банковскими картами начинают пользоваться школьники.

«Летом этого года было проведено исследование аналитической компании НАФИ, где было установлено, что многие школьники уже имеют личные банковские карты таких 59%. Охват молодой аудитории получается очень обширный. Исследования показывают, что категория школьников 1417 лет достаточно неплохо осведомлена о возможном мошенничестве с помощью карт. Но, с другой стороны, они очень доверчивы и иногда могут использовать карту на тех торговых площадках, особенно в интернете, которые вызывают серьезные вопросы и подозрения в мошенничестве», — подчеркнул эксперт.

Новый герой
банковская карта оплата
Фото: Depositphotos/edvideo74

Александр Пушко считает, что именно эта категория находится под угрозой. С ним согласен аналитик ФГ «Финам» Алексей Коренев. «Безусловно, данная мера способна защитить определенную часть наших сограждан, в первую очередь не слишком искушенных в финансовых операциях, от действий мошенников», — отметил он.

Защита старшего поколения

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«Вторая категория — это люди старших возрастных групп. Таких тоже немало: порядка 25% наших пенсионеров получают пенсию на банковские карты и, соответственно, достаточно активно ими пользуются. Понятно, что эта категория старших возрастных групп демонстрирует достаточно низкий уровень финансовой грамотности», — подчеркнул Александр Пушко. Он напомнил, что, по данным одного из исследований, в ответ на вопрос «Какие данные вы можете предоставить по запросу магазина или банка?» только 12% из старшей возрастной группы правильно отвечали на вопросы, и не вызывали сомнений, что они смогут применить свои знания на практике.

«Мошенничество по отношению к людям старших возрастных групп происходит, как правило, не в интернете, а когда им звонят и под разными предлогами пытаются выманить номер банковской карты, срок действия и CVV-код. Для этой категории, может быть, стоит поставить некую защиту в виде запрета на операции с картой, например в интернете», — резюмировал эксперт.

Отказ от дистанционных каналов ставит целью защиту старшего поколения, считает директор банковских рейтингов НРА Константин Бородулин.

Новый герой
пенсионер женщина
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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«[Мошенничества с применением] средств социальной инженерии направлены в первую очередь на людей, плохо ориентирующихся в современных банковских сервисах, а таких среди лиц пожилого возраста большинство. Кроме того, данная категория пользователей банковских услуг и сейчас отдает предпочтение традиционным сервисам, оказываемым в офлайн-формате. При этом, по статистике Банка России, по итогам второго квартала 2021 года ключевым источником угроз являются дистанционные каналы связи (на них пришлось 81,8% зафиксированных инцидентов)», — рассказал «Известиям» Константин Бородулин.

Полной защиты от мошенников нововведения предоставить не смогут, но процент мошеннических операций благодаря отказу от предоставления услуг в дистанционной форме на определенное время должен снизиться, прогнозирует он.

«Пусть не сами пожилые люди сообразят, что им можно отключиться от дистанционных банковских услуг, пусть им где-то подскажут и помогут дети или знакомые. Но если тот или иной клиент банка не собирается пользоваться дополнительными услугами, брать кредиты, оформлять на себя банковские карты, тем более осуществлять все это дистанционно, то отключение такого рода услуг гарантированно обезопасит их от того, что кто-то воспользуется их персональными данными или возьмет на их имя большой кредит, или похитит деньги с банковского счета», — также считает Алексей Коренев.

По мнению аналитика, услуга по отказу от некоторых видов банковских сервисов не носит абсолютного и безусловного характера и при определенных обстоятельствах от нее можно и отказаться. «Но только при личном визите в соответствующее кредитное учреждение, что также снижает риски мошенничества», — подчеркнул он.

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«Можно с уверенностью сказать, что те, кто заблокировал у себя дистанционные банковские услуги, в какой-то мере будут надежно защищены от всякого рода жуликов», — полагает Алексей Коренев.

Станет ли это преградой для цифровизации

«Учитывая активное расширение банками клиентской базы среди молодого поколения, данные нововведения не должны стать преградой к дальнейшей цифровизации отрасли. Помимо этого очень важным моментом станет усиление взаимодействия между Банком России, банками, операторами связи, а также правоохранительные органами. Только имея возможность оперативно отследить конечных интересантов противоправных схем, можно надеяться на изменение ситуации в лучшую сторону», — сказал Константин Бородулин.

Сейчас все наиболее распространенные схемы мошенничества основаны на социальной инженерии, то есть напрямую не связаны с цифровыми каналами. Напротив, из-за лимитов операций в цифровых каналах мошенники часто убеждают своих жертв снимать средства в кассах банков или делать переводы через отделения, заявила «Известиям» руководитель практики по оказанию консультационных услуг компаниям финансового сектора КПМГ в России и СНГ Наталия Ракова.

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ЦБ банк
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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«И мы еще не слышали ни об одном случае предотвращения подобного мошенничества сотрудниками отделений банков», — подчеркнула она.

По словам Наталии Раковой, также мошенники успешно получают кредиты в офлайн-каналах банков по поддельным документам, или убеждают свою жертву получить там кредит самостоятельно, снять его наличными и перевести им. «Таким образом, если инициатива по запрету на операции в цифровых каналах и сократит количество мошеннических операций, то ненамного. Например, сложнее будет совершать операции, связанные с хищением средств электронной идентификации. Данная инициатива также может в какой-то мере замедлить развитие цифровых банковских продуктов и снизить их доступность для клиентов, которые выберут отказаться от дистанционного доступа», — считает Наталия Ракова.

По ее мнению, возможностью ограничить дистанционный доступ воспользуются наиболее консервативные слои населения, менее просвещенные относительно финансовых услуг и не доверяющие новым технологиям.

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