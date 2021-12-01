В России начали блокировать мошеннические сайты во внесудебном порядке

Сайты мошенников, финансовых пирамид, фишинговых ресурсов и псевдокредитных организаций с 1 декабря будут блокировать во внесудебном порядке по инициативе Центробанка.

С обозначенной даты вступил в силу закон, согласно которому мошеннический сайт блокируется в течение нескольких дней после направленного в Генпрокуратуру уведомления от лица председателя Банка России и его заместителей о распространении в интернете незаконной информации финансового характера.

Генпрокуратура уполномочена обратиться в Роскомнадзор с требованием о внесудебной блокировке подобных интернет-ресурсов.

Также законом запрещено размещать в интернете сведения для получения неправомерного доступа к информационным системам банков, профессиональных инвесторов и некредитных финорганизаций, операторов по переводу денежных средств и других участников платежного рынка и базам данных их клиентов. В случае обнаружения такого интернет-ресурса Банк России имеет право обращаться в суд с административным исковым заявлением и требовать ограничения доступа к сайту.

Данные инициативы утверждены Федеральным законом об изменениях в отдельных законодательных актах, в частности в законах «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», который был принят Госдумой в июне 2021 года. До его вступления в силу блокировка мошеннических сайтов занимала месяцы.

По словам зампредседателя Банка России Германа Зубарева, закон позволит сократить финансовые потери граждан от действий злоумышленников. В октябре глава департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях сообщал, что россияне до сих пор теряют в финансовых пирамидах от 50 тыс. до 100 тыс. рублей.

Накануне распродаж в конце ноября специалисты по кибербезопасности из компании Zecurion рассказали, что объем украденных денег по итогам распродаж в «черную пятницу» может превысить 300 млн рублей. Они пояснили, что чаще всего мошенники создают сайты-клоны интернет-магазинов и привлекают клиентов аномальными скидками.

«Почта России» в преддверии «черной пятницы» напомнила россиянам, как избежать мошеннических уловок. Перед оплатой посылки сотрудники почты посоветовали проверить, соответствует ли вес отправления заказанному товару и нет ли на упаковке заметных повреждений, которые обеспечивают доступ к вложению.