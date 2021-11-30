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Что изменится в жизни россиян с 1 декабря

Бесплатный социальный интернет, блокировка сайтов финансовых мошенников и другие новшества
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Что изменится в жизни россиян с 1 декабря
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2021-11-25 16:54:11
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В начале декабря в России должен заработать закон «о бесплатном интернете» — по нему доступ к ряду сайтов можно будет получить даже при нулевом балансе. Кроме того, операторы не смогут предоставлять услуги мобильной связи в случае, если в единой системе нет данных о конкретном физическом лице, на которого зарегистрирован тот или иной номер. А сайты финансовых мошенников по просьбе Центробанка теперь смогут блокировать без суда. Подробнее об этих и других нововведениях — в традиционном обзоре «Известий».

Бесплатный «социальный интернет»

Доступ к социально значимым интернет-ресурсам для россиян с начала месяца должен стать бесплатным. Это значит, что открыть их можно будет даже при нулевом балансе на счете.

Мера предусмотрена поправками о так называемом бесплатном «социальном интернете», внесенными в федеральный закон «О связи». Идея обсуждается с прошлого года.

В экспериментальном режиме бесплатный «социальный интернет» начали тестировать еще весной 2020-го. Летом этого года тестовый период решено было продлить до декабря.

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Иконка Госуслуг на экране смартфона
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Перечень ресурсов, которые попадают под действие закона, утвержден правительством. Такие сайты должны контролироваться или быть созданными гражданами России, осуществляющими свою деятельность на территории страны, и размещаться в зонах .ru, .рф, .su или .дети. Не менее 50% их аудитории должно находиться на территории России.

В утвержденный список вошли в том числе сайты госорганов и органов местного самоуправления, портал госуслуг, новостные агрегаторы, поисковые сервисы, а также некоторые социальные сети и отдельные интернет-магазины — всего 371 ресурс.

Открыть их даже при нулевом балансе смогут граждане РФ, зарегистрированные на портале госуслуг.

Блокировка мошеннических сайтов

Блокировать сайты, созданные финансовыми мошенниками, с начала месяца будут во внесудебном порядке.

Речь идет о ресурсах, которые имитируют официальные сайты банков и финансовых организаций, а также о сайтах, на которых предлагается участие в финансовых пирамидах или незаконный доступ к базам данных банков и их информационным системам.

Согласно документу, Центробанк сможет вносить такие сайты в реестр запрещенной информации. Решение об их блокировке будет приниматься прокурором или его заместителем на основании обращения главы ЦБ или также его заместителя.

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Надпись о блокировке интернет сайта на экране ноутбука
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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— Новый закон позволит сократить финансовые потери наших граждан от действий злоумышленников. Сейчас преступники успевают обмануть много людей, прежде чем доступ к мошенническому сайту будет закрыт. Такая практика, в частности, характерна для финансовых пирамид. Принятие закона позволит изменить ситуацию», — цитирует пресс-служба ЦБ слова председателя Банка России Германа Зубарева.

В Центробанке также отметили, что случаи онлайн-мошенничеств участились на фоне пандемии, поскольку граждане стали чаще приобретать товары и услуги в интернете.

Идентификация пользователей мобильных телефонов

Еще одно нововведение, которое касается коммуникаций, — с 1 декабря в России вступит в силу закон, обязывающий операторов вносить данные о каждом конкретном пользователе сим-карты в государственную базу данных.

Предполагается, что благодаря этому проще станет бороться с телефонными мошенниками, а также с использованием телефонных номеров в интересах террористических организаций.

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Девушка со смартфоном
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

В то же время введение новой нормы может создать сложности для пользователей корпоративных телефонов, зарегистрированных на компанию.

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Если компания не внесет данные о конкретном физическом лице, на которое зарегистрирован телефонный номер, в единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА) портала госуслуг, такой номер может быть заблокирован.

Всего, по данным Минцифры, на данный момент российские компании подтвердили через госуслуги сим-карты 13,3 млн своих сотрудников.

Уголовная ответственность за отсутствие маркировки на товарах

Сразу несколько новшеств касается маркировки товаров. Так, с начала месяца в силу вступит федеральный закон, предусматривающий административную ответственность за нарушение требований об обязательной маркировке товаров, и в том числе лекарственных препаратов для медицинского применения.

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Демонстрация считывания QR кода с помощью смартфона с упаковки лекарственного средства
Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
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За производство, приобретение, хранение и перевозку в целях сбыта, а также сбыт с использованием заведомо поддельной маркировки с декабря будет грозить уголовная ответственность.

Кстати, перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке, с декабря пополнится: в него войдут все молочные продукты со сроком годности менее 40 дней. Напомним, что обязательная маркировка молока действует в России с июня этого года. Первыми под нее попали сыры и мороженое. С сентября требование распространили на молочную продукцию со сроком хранения более 40 суток.

Запись разговоров с НПФ

Отдельные положения базового стандарта, разработанного для защиты прав и интересов клиентов негосударственных пенсионных фондов, начнут действовать с 8 декабря.

В том числе НПФ с этой даты обязаны будут фиксировать телефонные переговоры по номеру, предназначенному для обращений (эта информация должна содержаться на сайте финансовой организации).

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Сотрудник пенсионного фонда говорит по телефону
Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

То же самое относится к письмам, поступающим на предназначенный для приема обращений электронный ящик, и СМС.

Сам стандарт, утвержденный Центробанком в конце ноября, начнет действовать через полгода — с 23 мая 2022-го.

Дополнительная защита прав заемщиков при кредитовании

В конце месяца, 30 декабря, в силу вступят поправки в федеральный закон «О потребительском кредите».

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Покупатель осматривает бытовую технику в магазине
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

По ним в кредитный договор нельзя будет включить обязанность заемщика предусматривать наличие на счете, с которого он осуществляет выплаты по кредиту, неснижаемого остатка, равного сумме следующего платежа.

Также законом закреплены дополнительные требования к оказанию дополнительных услуг. В том числе документом закрепляется возможность заемщика отказаться от их получения.

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