«Почта России» напомнила способы защиты от мошенников в «черную пятницу»

«Почта России» в преддверии «черной пятницы» напомнила россиянам, как не стать жертвой мошенников.

«Перед оплатой посылки мы советуем проверить, соответствует ли вес отправления заказанному товару и нет ли на упаковке заметных повреждений, которые обеспечивают доступ к вложению. Если повреждения и несоответствия есть, можно попросить сотрудника «Почты» вскрыть коробку до оплаты»,— сообщила «Почта России» «РИА Новости» 24 ноября.

Помимо прочего, в компании посоветовали не платить за незаказанные отправления. Если за посылку требуют предоплату, нужно узнать ее трек-номер и проверить, была ли она действительно отправлена.

Кроме того, эксперты отметили, что посылки с пометкой «возврату не подлежит» и оплатой наложенным платежом зачастую отправляют мошенники. Мошеннические интернет-сайты можно распознать по следующим признакам: слишком низкие цены и многочисленные положительные отзывы в одно и то же время.

Также на сайте должны быть указаны контакты, юридическое лицо, способы возврата товара.

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