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«Почта России» напомнила способы защиты от мошенников в «черную пятницу»

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«Почта России» в преддверии «черной пятницы» напомнила россиянам, как не стать жертвой мошенников.

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«Перед оплатой посылки мы советуем проверить, соответствует ли вес отправления заказанному товару и нет ли на упаковке заметных повреждений, которые обеспечивают доступ к вложению. Если повреждения и несоответствия есть, можно попросить сотрудника «Почты» вскрыть коробку до оплаты»,— сообщила «Почта России» «РИА Новости» 24 ноября.

Помимо прочего, в компании посоветовали не платить за незаказанные отправления. Если за посылку требуют предоплату, нужно узнать ее трек-номер и проверить, была ли она действительно отправлена.

Кроме того, эксперты отметили, что посылки с пометкой «возврату не подлежит» и оплатой наложенным платежом зачастую отправляют мошенники. Мошеннические интернет-сайты можно распознать по следующим признакам: слишком низкие цены и многочисленные положительные отзывы в одно и то же время.

Также на сайте должны быть указаны контакты, юридическое лицо, способы возврата товара.

Ранее, 22 ноября, старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова рассказала, что распродажи далеко не всегда выгодны покупателям, часто люди импульсивно тратят деньги, покупая ненужные вещи. Чтобы сэкономить на распродажах, эксперт посоветовала не совершать покупки под влиянием эмоций. По ее словам, можно собрать корзину из приглянувшихся товаров и закрыть вкладку, чтобы вернуться к ней через некоторое время и хорошо всё обдумать.

17 ноября практикующий психолог, преподаватель Московского института психоанализа Анастасия Пономаренко рассказала «Известиям», как не стать жертвой маркетинговых технологий во время «черной пятницы». По ее мнению, лучший способ понять, нужна ли вещь, — это спросить себя: «Купил бы я эту вещь, если бы она продавалась без скидки?»

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