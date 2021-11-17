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Психолог рассказала об уловках маркетологов во время распродаж

Психолог Пономаренко рассказала, как не поддаться манипуляциям маркетологов во время распродаж
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Практикующий психолог, преподаватель Московского института психоанализа Анастасия Пономаренко рассказала «Известиям», какие факторы способствуют росту ажиотажа во время «черной пятницы» и дала совет, как не стать жертвой маркетинговых технологий.

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Специалист напомнила, что основная цель любого магазина — получение прибыли, поэтому торговые компании очень хорошо изучают поведение людей. Известно, что человек испытывает меньше эмоций, если он получит прибыль в $200, чем потеряет $100.

«По этой причине распродажи всегда подаются под соусом «посмотрите, сколько вы потеряете, если не придете на нашу распродажу», — уточнила Пономаренко.

Эксперт пояснила, что короткие сроки вводят покупателя в стрессовое состояние, поэтому распродажи всегда длятся короткое время. Человек в стрессе хуже соображает, у него включается эмоциональный мозг. Психолог Даниэль Каниман выделяет «систему 1» и «систему 2». «Система 2» включается, когда нужно поразмышлять, а «система 1» работает на автомате. Задача маркетолога крупного торгового центра — отключить у человека «систему 2», чтобы он не размышлял, а действовал на инстинктах, как действовал древний человек : «видишь добычу — хватай и беги, пока другое племя ее не схватило».

«Именно поэтому создаются условия искусственного дефицита: «Только один день!». Когда человек попадает в торговый центр, он видит, как окружающие носятся по магазинам. Появляется мысль: «Мне может не хватить!» То же самое в онлайн-торговле. Всегда пишут «Остался только один экземпляр», — рассказала психолог.

Еще один эффект распродаж — получение быстрых эндорфинов, которые дают ощущение удовольствия без особых затрат. Мы живем в очень тревожное время, отметила Пономаренко. Поэтому психологи считают, чтобы привести нашу тревогу в норму, человеку нужно получить минимум семь осознанных удовольствий. А удовольствие от распродажи наступает быстро и ярко, поэтому люди приходят за ним, чтобы снизить тревожность.

«Многие горепсихологи и «инстадивы» без психологического образования пишут, что новая покупка или новая прическа помогут повысить самооценку. Может быть, да, но только на два часа. Многие люди поддаются на эти советы и думают: «Я куплю новое платье, и моя самооценка пойдет вверх. Я стану суперзвездой!» Они действительно получат порцию эндорфинов, но разочарование от таких ожиданий будет больше», — предупредила специалист.

По мнению Пономаренко, самый лучший способ понять, нужна ли вещь, которую человек хочет купить на распродаже, это спросить себя: «Купил бы я эту вещь, если бы она продавалась без скидки?»

«Не следует приходить на распродажу с намерением купить что-нибудь. Если хотите сэкономить, должна быть четкая цель покупки», — заключила психолог.

В ноябре 2019 года ученые из Ганноверской медицинской школы в Германии предложили признать отдельным психическим расстройством зависимость от покупок в интернете. Они выяснили, что бесконтрольное приобретение товаров в Сети приводит людей не только к финансовым проблемам, но и к стрессу, депрессии, проблемам в семье и снижению уровня жизни.

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