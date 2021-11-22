Аналитик назвали два способа сэкономить в «черную пятницу»

Распродажи далеко не всегда выгодны покупателям, часто люди импульсивно тратят деньги, покупая ненужные вещи. Об этом в понедельник, 22 ноября, рассказала старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

По словам специалиста, чтобы не попасться на маркетинговые уловки, необходимо делать список покупок.

«Так делают американцы в свои реальные «черные пятницы», когда сети объявляют распродажи. Четкий список — главный враг маркетинга», — пояснила она «Российской газете».

Кроме того, чтобы сэкономить на распродажах, Бодрова посоветовала не совершать покупки под влиянием эмоций.

«Еще один помощник не потратить лишнего — не совершать покупки под эмоциями, когда психологический эффект «боже, как дешево» очень сильный. Можно собрать корзину из приглянувшихся товаров и закрыть вкладку, чтобы вернуться к ней через время. Это действительно работает!» — рассказала эксперт.

Она пояснила, что, когда эмоции схлынут, можно будет более трезво оценить предстоящие покупки.

17 ноября практикующий психолог, преподаватель Московского института психоанализа Анастасия Пономаренко рассказала «Известиям», как не стать жертвой маркетинговых технологий во время «черной пятницы». Эксперт пояснила, что короткие сроки вводят покупателя в стрессовое состояние, поэтому распродажи всегда длятся короткое время.

По мнению Пономаренко, самый лучший способ понять, нужна ли вещь, которую человек хочет купить на распродаже, — это спросить себя: «Купил бы я эту вещь, если бы она продавалась без скидки?»