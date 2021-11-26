Объем украденных денег по итогам распродаж в «черную пятницу» может превысить 300 млн рублей. Таким прогнозом с «Известиями» поделились в компании по кибербезопасности Zecurion.

Чаще всего мошенники создают сайты-клоны интернет-магазинов и привлекают клиентов аномальными скидками, но по факту деньги уходят злоумышленникам.

Большой объем неправомерных списаний в период распродаж объясняется ажиотажем со стороны покупателей и продавцов: по данным исследования, 64% россиян планируют принять участие в акциях, отметил руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов. Это дает возможность замаскировать мошенническое предложение под настоящее. Эксперт добавил, что пользователи зачастую становятся невнимательными, когда стремятся получить выгодную цену.

«Злоумышленники часто апеллируют к жажде наживы, однако реальные продавцы не станут торговать ходовым товаром себе в убыток — скидка и ее размер должны быть адекватны. Красные, желтые, черные ценники и даже скидки в 90% не гарантируют выгодной покупки. Не стоит покупать вещь только ради перепродажи — после акции доски объявлений завалены аналогичными товарами», ― рассказал Владимир Ульянов.

В 2021-м ритейл ожидает увеличения оборотов вдвое по итогам ноябрьских распродаж по сравнению с прошлогодним мероприятием, писали ранее «Известия». Одно из главных отличий скидок и акций в пандемийных 2020 и 2021 годах — охват категорий: от авиабилетов до строительных материалов.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Заварить кражу: мошенничества в «черную пятницу» могут превысить 300 млн рублей