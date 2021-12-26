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Кулеба признал военное превосходство РФ над Украиной в Азовском море

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Военная мощь России в Азовском море значительно превосходит украинскую. Об этом заявил в субботу, 25 декабря, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

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Он подчеркнул, что Москва в основном использует Азов «как театр военных действий».

«С точки зрения безопасности в Азовском море доминирует Россия. <…> В случае войны они будут активно использовать это для оказания давления на наши южные города на берегу Азовского моря», — отметил Кулеба в интервью The Washington Post.

По его мнению, Россия диктует развитие ситуации на Азове.

9 декабря Центр общественных связей ФСБ РФ сообщил, что корабль управления «Донбасс» ВМС Украины, находящийся в акватории Азовского моря, двигался в сторону Керченского пролива и приблизился к нему на 18 морских миль.

В ведомстве подчеркнули, что эти действия создали угрозу безопасности мореплавания. Позже в ведомстве сообщили, что корабль управления «Донбасс» ВМС Украины лег на обратный курс.

Комментируя инцидент, первый замглавы комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев сказал, что действия Украины показали, что страна опасна, а Запад, накачивающий Киев оружием, несет за действия своих «марионеток» прямую ответственность.

Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, заявил, что корабль военно-морских сил страны не нарушал территориальные границы в Керченском проливе.

Политолог Виктор Бурлаков заявил «Известиям», что инцидент с приближением корабля ВМС Украины «Донбасс» к Керченскому проливу усложнит отношения между двумя странами. По его словам, это событие можно рассматривать и как провокацию, и как попытку проверить на прочность пограничные войска России.

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