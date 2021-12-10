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В Госдуме отреагировали на инцидент с украинским кораблем

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Запад, который поставляет Киеву оружие, несет ответственность за действия «своих украинских марионеток». Об этом 10 декабря заявил первый замглавы комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев, комментируя инцидент в Керченском проливе с украинским кораблем «Донбасс».

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«Безусловно, вчерашние события показали: Украина опасна. Вот так на ровном месте поставить под угрозу мир в регионе — это надо уметь. И Запад, накачивающий Киев оружием, несет за действия своих марионеток прямую ответственность… Конечно, не вызывает сомнений, что украинская власть заинтересована в том, чтобы развязать конфликт между Западом и Россией. Не «войну слов», а настоящий кровавый конфликт. То, что для этого, возможно, придется пожертвовать несколькими десятками жизней украинских солдат, а на «Донбассе» могло располагаться до 145 человек, никого в Киеве не остановит», — цитирует его «РИА Новости».

По мнению депутата, диалог президентов РФ и США и последовавшие за ним сигналы из Вашингтона — «от анонимных утечек про готовность США надавить на Киев в вопросе автономии Донбасса и слов Байдена о том, что воевать за Украину никто не собирается, до «сливов» о том, что в вопросе ввода новых санкций против нашей страны американцы будут руководствоваться тем, вырастут из-за них в США цены на бензин или нет», — продемонстрировали, что всерьез интересы Украины никого на Западе не интересуют.

«Поэтому не исключено, что несостоявшийся прорыв «Донбасса» — своего рода жест отчаяния со стороны Киева. Попытка, если угодно, сорваться с поводка. Но, судя по всему, пока еще поводок, на котором держат украинскую власть, достаточно крепок… Что именно происходило в голове комик-президента Зеленского, мы не знаем. С чего вдруг он решил подражать своему предшественнику Порошенко, который, как известно, затеял провокацию в Керченском проливе для введения военного положения и срыва выборов. Порошенко на Западе за это по головке не погладили и заменили на новую фигуру. Возможно, и для Зеленского это станет началом конца», — добавил Журавлев.

Инцидент с украинским кораблем произошел накануне. Центр общественных связей ФСБ РФ сообщил, что корабль управления «Донбасс» ВМС Украины, находящийся в акватории Азовского моря, двигался в сторону Керченского пролива, приблизившись к нему на 18 морских миль. В ведомстве подчеркнули, что эти действия создали угрозу безопасности мореплавания. Позже в ведомстве сообщили, что корабль управления «Донбасс» ВМС Украины лег на обратный курс.

В посольстве США в Киеве заявили, что корабль военно-морских сил Украины «Донбасс» имеет полное право плавать в водах Керченского пролива. Там отметили, что «ложные обвинения России являются частью ее кампании по отвлечению от последних агрессивных провокационных действий».

По словам главы российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константина Гаврилова, провокации Украины, подобные той, которая произошла с кораблем «Донбасс», снижают пропускную способность Керчь-Еникальского канала, а также осложняют и без того непростую ситуацию в регионе. Для прохода направляется заявка, после чего судно досматривается, что занимает примерно 40–45 минут, при этом такая процедура действует для всех судов, в том числе российских и украинских, отметил Гаврилов.

Российский сенатор Сергей Цеков назвал приближение корабля ВМС Украины «Донбасс» к Керченскому проливу провокацией. По его мнению, украинская сторона наблюдала за реакцией России и в конечном итоге решила не предпринимать попытку прохода через пролив.

Политолог Виктор Бурлаков заявил «Известиям», что инцидент с приближением корабля ВМС Украины «Донбасс» к Керченскому проливу усложнит отношения между двумя странами. По его словам, это событие можно рассматривать и как провокацию, и как попытку проверить на прочность пограничные войска России.

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