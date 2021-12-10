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Зеленский прокомментировал инцидент с кораблем в Керченском проливе

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Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что корабль военно-морских сил страны «Донбасс» не нарушал территориальные границы в Керченском проливе. По словам политика, Европа похвалила Киев за то, что он «не поддается на провокации».

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«Мы ничего не нарушали, это первое. Второе, и США, и Европа поддерживают нас и говорят мне лично, что вы молодцы, что вы не идете на многочисленные провокации с разных сторон: и РФ, и информационных провокаций и со стороны сепаратистов», — подчеркнул Зеленский в интервью для телеканала «1+1» 10 декабря.

Инцидент с украинским кораблем произошел накануне, 9 декабря. Центр общественных связей ФСБ РФ сообщил, что корабль управления «Донбасс» ВМС Украины, находящийся в акватории Азовского моря, двигался в сторону Керченского пролива, приблизившись к нему на 18 морских миль. В ведомстве подчеркнули, что эти действия создали угрозу безопасности мореплавания. Позже в ведомстве сообщили, что корабль управления «Донбасс» ВМС Украины лег на обратный курс.

В посольстве США в Киеве заявили, что корабль военно-морских сил Украины «Донбасс» имеет полное право плавать в водах Керченского пролива. Там отметили, что «ложные обвинения России являются частью ее кампании по отвлечению от последних агрессивных провокационных действий».

Российский сенатор Сергей Цеков назвал приближение корабля ВМС Украины «Донбасс» к Керченскому проливу провокацией. По его мнению, украинская сторона наблюдала за реакцией России и в конечном итоге решила не предпринимать попытку прохода через пролив.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя инцидент с кораблем, рассказал, что это лишний раз показывает потенциальные вред и опасность подобных провокационных действий.

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