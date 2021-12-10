В США заявили о праве украинского судна на проход в Керченском проливе

Корабль военно-морских сил Украины «Донбасс» имеет полное право плавать в водах Керченского пролива. Об этом в пятницу, 10 декабря, заявили в посольстве США в Киеве.

«Донбасс» имеет полное право плавать в водах Украины. Ложные обвинения России являются частью ее кампании по отвлечению от последних агрессивных провокационных действий. Новые незаконные ограничения в Керченском проливе и Азовском море — очередной акт агрессии против Украины», — говорится в сообщении посольства в Twitter.

Инцидент с украинским кораблем произошел накануне. Центр общественных связей ФСБ РФ сообщил, что корабль управления «Донбасс» ВМС Украины, находящийся в акватории Азовского моря, двигался в сторону Керченского пролива, приблизившись к нему на 18 морских миль. В ведомстве подчеркнули, что эти действия создали угрозу безопасности мореплавания. Позже в ведомстве сообщили, что корабль управления «Донбасс» ВМС Украины лег на обратный курс.

Политолог Виктор Бурлаков заявил «Известиям», что инцидент с приближением корабля ВМС Украины «Донбасс» к Керченскому проливу усложнит отношения между двумя странами. По его словам, это событие можно рассматривать и как провокацию, и как попытку проверить на прочность пограничные войска России.

Российский сенатор Сергей Цеков назвал приближение корабля ВМС Украины «Донбасс» к Керченскому проливу провокацией. По его мнению, украинская сторона наблюдала за реакцией России и в конечном итоге решила не предпринимать попытку прохода через пролив.

По словам главы российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константина Гаврилова, провокации Украины, подобные той, которая произошла с кораблем «Донбасс», снижают пропускную способность Керчь-Еникальского канала, а также осложняют и без того непростую ситуацию в регионе.

Для прохода направляется заявка, после чего судно досматривается, что занимает примерно 40–45 минут, при этом такая процедура действует для всех судов, в том числе российских и украинских, отметил Гаврилов.