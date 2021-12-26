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Оскорбивший Байдена на детском мероприятии назвал свой поступок шуткой

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Отец четырех детей Джаред Шмек, который во время рождественской телефонной линии президента США Джо Байдена с детьми использовал оскорбительную фразу в адрес американского лидера, объяснил мотивы своего поступка.

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«Я ничего не имею против господина Байдена, но я расстроен, потому что считаю, что он мог бы делать свою работу лучше», — приводит его слова газета The Oregonian 25 декабря.

Он добавил, что не собирался таким образом продемонстрировать неуважение по отношению к главе Белого дома.

35-летний американец объяснил свои высказывания шуткой и пожаловался на последовавшие за инцидентом нападки в его сторону за то, что он «воспользовался своей свободой слова».

Шмек пояснил, что не является сторонником экс-президента США республиканца Дональда Трампа и охарактеризовал себя как «свободно мыслящего американца и последователя Иисуса Христа».

Виновник инцидента, как и предположил Байден, живет в штате Орегон. Он работает в электрокомпании, до этого шесть лет служил в полиции.

Отец четверых детей рассказал, что не был в курсе трансляции разговора. Однако, по его утверждению, после произнесенной злополучной фразы, звонок был разъединен.

24 декабря во время телефонной линии с детьми один из родителей оскорбил Байдена. Он сказал: «Я надеюсь, что у вас тоже будет чудесное Рождество. Вперед, Брэндон!».

Этот эвфемизм обычно используют противники Байдена в американских консервативных кругах вместо нецензурного ругательства в адрес главы Белого дома.

Фраза стала популярной после того, как в октябре болельщики на соревнованиях Национальной ассоциации гонок серийных автомобилей (NASCAR) скандировали ругательства в адрес главы вашингтонской администрации. Журналисту, бравшему интервью у гонщика Брэндона Брауна в прямом эфире, показалось, что толпа скандирует: «Вперед, Брэндон!» С тех пор эта фраза используется с целью оскорбить Байдена.

Данные опроса социологической службы The Marist Institute, проведенного с 11 по 13 декабря, показывают, что деятельность Джо Байдена на посту президента США не устраивает 55% населения страны, в том числе 44% категорически не одобряют работу американского лидера.

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