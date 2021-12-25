Байдена оскорбили во время рождественской телефонной линии с детьми
Президента США Джо Байдена оскорбили в пятницу, 24 декабря, во время телефонной линии с детьми, которую он совместно с первой леди Джилл Байден провел в преддверии католического Рождества. Видеозапись инцидента распространили пользователи в Twitter.
Один из родителей по имени Джаред поприветствовал чету Байденов и сказал: «Я надеюсь, что у вас тоже будет чудесное Рождество. Вперед, Брэндон!».
«Вперед, Брэндон! Я согласен», — ответил американский лидер.
После того, как прервался звонок, Байден поинтересовался у окружающих, не живет ли его собеседник в штате Орегон.
Как передает издание Guardian, противники Байдена в американских консервативных кругах используют эвфемизм «Вперед, Брэндон!» вместо нецензурного ругательства в адрес главы Белого дома.
Фраза стала популярной после того, как в октябре болельщики на соревнованиях Национальной ассоциации гонок серийных автомобилей (NASCAR) скандировали ругательства в адрес главы вашингтонской администрации. Журналисту, бравшему интервью у гонщика Брэндона Брауна в прямом эфире, показалось, что толпа скандирует: «Вперед, Брэндон!» С тех пор эта фраза используется с целью оскорбить Байдена.
Сам Брэндон Браун выразил неудовольствие по поводу присвоения его имени антибайденовскому лозунгу.
Данные опроса социологической службы The Marist Institute, проведенного с 11 по 13 декабря, показывают, что деятельность Джо Байдена на посту президента США не устраивает 55% населения страны, в том числе 44% категорически не одобряют работу американского лидера.
Судя по данным аналогичного опроса, опубликованного 31 октября NBC News, против деятельности Байдена выступали 54% граждан США.