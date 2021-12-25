Байдена оскорбили во время рождественской телефонной линии с детьми

Президента США Джо Байдена оскорбили в пятницу, 24 декабря, во время телефонной линии с детьми, которую он совместно с первой леди Джилл Байден провел в преддверии католического Рождества. Видеозапись инцидента распространили пользователи в Twitter.

Один из родителей по имени Джаред поприветствовал чету Байденов и сказал: «Я надеюсь, что у вас тоже будет чудесное Рождество. Вперед, Брэндон!».

«Вперед, Брэндон! Я согласен», — ответил американский лидер.

Joe and Jill Biden took calls from the NORAD Tracks Santa program and a dad ended the call by saying, "Merry Christmas, and let's go Brandon."



"Let's go Brandon, I agree," Biden replied. pic.twitter.com/K4q0jIB6ww — Kyle Morris (@RealKyleMorris) December 24, 2021

После того, как прервался звонок, Байден поинтересовался у окружающих, не живет ли его собеседник в штате Орегон.

Как передает издание Guardian, противники Байдена в американских консервативных кругах используют эвфемизм «Вперед, Брэндон!» вместо нецензурного ругательства в адрес главы Белого дома.

Фраза стала популярной после того, как в октябре болельщики на соревнованиях Национальной ассоциации гонок серийных автомобилей (NASCAR) скандировали ругательства в адрес главы вашингтонской администрации. Журналисту, бравшему интервью у гонщика Брэндона Брауна в прямом эфире, показалось, что толпа скандирует: «Вперед, Брэндон!» С тех пор эта фраза используется с целью оскорбить Байдена.

Сам Брэндон Браун выразил неудовольствие по поводу присвоения его имени антибайденовскому лозунгу.

Данные опроса социологической службы The Marist Institute, проведенного с 11 по 13 декабря, показывают, что деятельность Джо Байдена на посту президента США не устраивает 55% населения страны, в том числе 44% категорически не одобряют работу американского лидера.

Судя по данным аналогичного опроса, опубликованного 31 октября NBC News, против деятельности Байдена выступали 54% граждан США.