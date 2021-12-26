Жителей района на Кубани призвали эвакуироваться из-за подъема воды

Власти призвали жителей Мерчанского сельского поселения (Краснодарский край) собрать необходимые вещи и эвакуироваться в пункт временного размещения (ПВР), так как вода в реке Абин прибывает. Об этом в субботу, 25 декабря, сообщил глава Крымского района Сергей Лесь.

Подчеркивается, что в Крымском районе включили сирены оповещения, развернули пункт ПВР и готовят автобусы для эвакуации людей.

«Необходимо эвакуироваться в ближайший эвакопункт, он находится в школе селения Мерчанского. Или же продумайте для себя альтернативные пути эвакуации — примите все меры для обеспечения собственной безопасности», — написал Лесь в Telegram-канале.

По его словам, из СНТ «Железнодорожник» уже были эвакуированы 18 жителей, сейчас они находятся в эвакопункте или у родственников.

В субботу уровень рек из-за обильных осадков поднялся в районе Анапы, Новороссийска и Крымском районе Краснодарского края.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю сообщили, что режим повышенной готовности введен в девяти муниципальных образованиях региона, ситуация находится на особом контроле ведомства.

2 декабря в Краснодарском крае из-за последствий непогоды без электричества остались более 5,5 тыс. человек. Всего без света на Кубани оставались почти 27 тыс. человек, однако к вечеру энергетики восстановили большую часть поврежденной стихией электросетевой инфраструктуры на Кубани и в Адыгее.