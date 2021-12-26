Администрация ТЭЦ в Петербурге опровергла сообщения об аварии

В администрации Василеостровской ТЭЦ-7 опровергли ранее появившиеся в сети сообщения об аварии на территории станции. Об этом 25 декабря сообщили в пресс-службе предприятия.

«На территории ТЭЦ нет никаких происшествий, все оборудование работает штатно», — приводит заявление телеканал «78» в своем Telegram-канале.

Как сообщили источники «Известий», на месте, где ранее сообщили о пожаре, снимают кинофильм.

Вечером в субботу пользователи соцсети «ВКонтакте» опубликовали видео с якобы возгоранием на станции. На кадрах также видно, как к зданию ТЭЦ прибыли пожарные и машина скорой помощи.