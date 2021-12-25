Украина поборется за право проведения зимней Олимпиады-2030

Украина всерьез настроена стать местом проведения зимних Олимпийских Игр в 2030 году, а также принять юношескую Олимпиаду-2028 году. Об этом заявил министр спорта страны Вадим Гутцайт.

«На сегодняшний день идет самое мощное за всю историю независимости Украины развитие инфраструктуры… И сейчас президент поставил задачу — и президент, и все спортивное сообщество очень хочет, — мы вступаем в борьбу за проведение Олимпийских игр в Украине», — заявил Гутцайт в интервью изданию «Слово и дело».

Он уточнил, что в стране планируют провести как юношеские — в 2028 году, — так и зимние Олимпийские игры в 2030-м.

По словам Гутцайта, в стране уже есть некоторые объекты, подходящие для проведения Игр, и Украина планирует построить еще.

Кроме того, министр прокомментировал слова аналитиков о том, что страна не сможет завоевать ни одной медали на предстоящих Ирах в Пекине. Как заявил, Гутцайт, у страны есть виды спорта, «на которые делают ставки».

«Заранее говорить, что медалей не будет — нельзя. Я понимаю, что зимние Олимпийские игры — не летние, и у нас есть трудности с базами подготовки, почти все готовятся за границей. Но я верю в каждого спортсмена и вижу, что каждый способен», — цитирует издание собеседника.

Как передает газета «Спорт-Экспресс», идея провести зимнюю Олимпиаду на Украине появилась еще в 2006 году, когда только начал раскручиваться курорт «Буковель». Это было еще при экс-президенте Викторе Ющенко, и речь шла об Играх-2018. Затем в 2010-м идею подхватил четвертый президент страны Виктор Янукович, предложивший бороться за проведение ОИ-2022.

Теперь и нынешний глава государства Владимир Зеленский решил сделать зимнюю Олимпиаду «частью будущего Украины». Так, 22 октября, он отметил, что для страны амбициозной спортивной целью является проведение Олимпийских игр. Инициативу президента поддержала призер Олимпийских игр, легкоатлетка Елена Говорова, которая назвала проведение Олимпиады «лучшей презентацией для страны».

В прошлом году Зеленский уже давал распоряжение разработать стратегический план, чтобы страна могла претендовать на проведение Олимпийских игр.

Тогда глава национального олимпийского комитета Сергей Бубка отметил, что Украина может подать заявки на зимнюю Олимпиаду в 2030 году или летнюю — в 2032 году. Наиболее реалистичным планом он назвал проведение в стране следующих зимних или летних Юношеских Олимпийских игр.

Выборы страны для проведения Олимпиады-2030 пройдут выборы пройдут уже в 2023 году.