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Зеленский вновь озвучил идею о проведении Олимпиады на Украине

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Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что для страны амбициозной спортивной целью является проведение Олимпийских игр. Об этом глава государства заявил на встрече с выдающимися украинскими спортсменами в рамках рабочей поездки в Донецкую область в четверг, 22 октября.

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По его мнению, проведение Олимпиады будет иметь для Украины символическое значение, а также привлечет иностранных туристов. Инициативу президента поддержала призер Олимпийских игр, легкоатлетка Елена Говорова, которая назвала проведение Олимпиады «лучшей презентацией для страны», пишет «Интерфакс-Украина».

15 сентября глава Министерства молодежи и спорта страны Вадим Гутцайт заявил, что Зеленский поставил задачу — привезти Олимпиаду на Украину. Министр отметил, что для этого необходима материальная база, ведомство начало проработку вопроса.

Также Зеленский поручил подготовить техническое задание для проведения Олимпиады. При этом Гутцайт отметил, что независимо от того, пройдут игры на Украине или нет, в стране появятся спортивные объекты, на которых будут тренироваться жители.

В прошлом году Зеленский уже давал распоряжение разработать стратегический план, чтобы страна могла претендовать на проведение Олимпийских игр.

Тогда глава национального олимпийского комитета Сергей Бубка отметил, что Украина может подать заявки на зимнюю Олимпиаду в 2030 году или летнюю — в 2032 году. Наиболее реалистичным планом он назвал проведение в стране следующих зимних или летних Юношеских Олимпийских игр.

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