Авиакомпания «Россия» приобретет самолеты МС-21-300 с крылом из российских композитов. Об этом в субботу, 25 декабря, заявил гендиректор корпорации «Иркут» Андрей Богинский.

«В 2022 году мы планируем начать поставку самолетов МС-21-300 первому эксплуатанту — авиакомпании «Россия», которая входит в группу «Аэрофлот». Все серийные воздушные суда будут оснащены крылом из российских композитов», — рассказал он ТАСС.

Он также напомнил, что в ходе салона МАКС-2021 в Жуковском стороны подписали документы, регламентирующие подготовку самолетов МС-21 к эксплуатации.

Ранее в этот день самолет МС-21-300 совершил первый полет. Лайнер поднялся в воздух с аэродрома Иркутского авиационного завода — филиала компании «Иркут» (входит в ОАК Госкорпорации «Ростех»).

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров отметил, что первый полет самолета с крылом из российских композитов доказывает, что программа МС-21 «последовательно и неуклонно продвигается вперед, несмотря на санкции и недобросовестную конкуренцию».

В свою очередь, глава «Ростеха» Сергей Чемезов заявил, что авиалайнер МС-21-300 показал себя достойно, а его создание является победой отечественного авиастроения, в том числе победой над санкциями.

16 декабря самолет МС-21-300 выполнил первый тренировочный полет. Авиалайнер вылетел из аэропорта Жуковский и, преодолев более 4 тыс. км, приземлился в Иркутске. Экипаж испытал надежность работы двигателей, функциональных систем и оборудования авиалайнера типовой конструкции в условиях дальнейшей эксплуатации.

МС-21-300/310 — среднемагистральный самолет нового поколения вместимостью от 163 до 211 пассажиров. Его ключевой особенностью является крыло из композиционных материалов.

В настоящее время завершается сертификация самолета МС-21-300, начать его поставки в авиакомпании планируется в 2022 году. Одновременно проходит летные испытания самолет МС-21-310 с новым российским двигателем ПД-14.