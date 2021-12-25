Горбачев назвал последствия попытки остаться главой СССР силовым путем

Отстаивание должности президента СССР силовым путем повлекло бы за собой острый гражданский конфликт с непредсказуемыми последствиями. Об этом 25 декабря, в 30-ю годовщину сложения полномочий президента СССР, заявил Михаил Горбачев.

«Это были черные дни Союза и России. И черные дни для меня, хотя я не терял самообладания. Я подписал указ о сложении полномочий президента СССР, считаю, что поступить иначе я не имел права», — сказал он ТАСС.

По словам Горбачева, он не мог пойти на силовой вариант удержания власти по двум причинам. Во-первых, отметил первый президент СССР, он «перестал бы быть самим собой».

«И, во-вторых, такое решение повлекло бы за собой острый гражданский конфликт с непредсказуемыми последствиями. Я считал, что этого нельзя допустить», — подчеркнул Горбачев.

Кроме того, он не согласился с мнением о том, что Советский Союз можно было бы спасти, если бы не его решение сложить с себя полномочия президента. Горбачев напомнил, что сразу после Беловежского соглашения заявлял, что судьба многонационального государства должна решаться только конституционным путем. Он, в свою очередь, «осудил скоропалительность» документа, который не был обсужден ни населением, ни Верховными Советами республик.

Ранее, 24 декабря, Горбачев оценил причастность руководства западных стран к распаду СССР. Последний лидер СССР подчеркнул, что после развала западные партнеры «не скрывали своей радости». Он рассказал, что в кабинете президента США Джорджа Буша-старшего была фракция во главе с министром обороны Диком Чейни, которые сделали ставку на Бориса Ельцина

12 декабря президент России Владимир Путин заявил, что распад СССР стал для него трагедией. По его словам, такие же чувства испытывали и большинство граждан Советского Союза.

30 лет назад, 25 декабря 1991 года Михаил Горбачев объявил о прекращении своей деятельности на посту президента СССР. На следующий день союзный парламент принял декларацию, в которой констатировалось, что СССР как государство и субъект международного права прекращает свое существование.