Горбачев оценил роль западных элит в развале СССР

Бывший президент Советского Союза Михаил Горбачев оценил причастность руководства западных стран к распаду СССР.

Так, еще до развала Союза появились сведения о том, что на Западе были люди, «которые потирали руки, видя наши трудности», указал он.

«В кабинете [президента США] Джорджа Буша (старшего. — Ред.) была целая фракция во главе с министром обороны [Диком] Чейни. Они говорили: «Горбачев — неисправимый коммунист, надо делать ставку на [Бориса] Ельцина», — отметил Горбачев в интервью «Интерфаксу» 24 декабря.

Как подчеркнул последний лидер СССР, после развала западные партнеры «не скрывали своей радости».

Ранее в этот день Горбачев заявил, что идея расширения НАТО и забвение принципов коллективной безопасности пришли к США после распада СССР, так как американцам «ударило в голову высокомерие».

По его словам, правительство РФ, сформированное после распада Советского Союза, «вяло реагировало на триумфаторские настроения» в западных странах.

12 декабря президент РФ Владимир Путин рассказал, что в европейских странах были убеждены в распаде России в 1990-е годы. Он подчеркнул, что «видел такие карты», спроектированные в Европе, на которых Россия была разделена на несколько самостоятельных государств.