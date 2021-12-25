В Австралии зоологи обнаружили новое существо с 1306 ногами

Австралийский зоолог Пол Марек в интервью «Известиям» рассказал об открытии нового существа и о подсчете количества конечностей у него. Оказалось, что существо имеет рекордное количество ног — 1306.

Открытие было сделано еще на прошлой неделе, однако поговорить с ученым удалось только в субботу, 25 декабря.

«Да, у предыдущего вида-рекордсмена было всего 750 ножек. Обычно у многоножек всего от 100 до 200 ножек, что не слишком много», — поделился эксперт с «Известиями».

По его словам, для точного определения количества ног зоологи посчитали сегменты этого существа.

«У этой многоножки на один сегмент — четыре ноги, а у обычных — всего две. Так что мы просто посчитали все сегменты этой многоножки. Знаете, у нее было 330 сегментов, это очень много», — заявил Марек.

По словам ученого, он сделал фотографию этой многоножки на камеру с очень высоким разрешением, после чего перенес снимок на свой компьютер, а затем раскрасил каждый сегмент разным цветом по мере их счета.

Зоолог выразил уверенность в том, что правильно посчитал все ножки у нового существа.

По мнению ученого, это открытие показывает, что в мире природы существует еще очень много не обнаруженных видов. Также он отметил, что через исследования животных можно лучше понять, как сохранить экосистему нашей планеты, а также как лучше сохранить питьевую воду.

«И очень много пока не изученных нами животных и птиц живут в природной среде. Знаете, вода, которую мы пьем, на самом деле фильтруется через почву, в которой как раз живут многоножки», — поделился специалист.

Марек считает, что многоножки являются примером красоты, которая заключается в простоте.

Ранее, 22 декабря, стало известно, что палеонтологи в Великобритании нашли останки гигантской многоножки в отложениях каменноугольного периода на севере Англии. Это оказалось крупнейшее из известных науке беспозвоночных за всю историю существования жизни на планете. В длину многоножка достигала примерно 3 м, а по массе превышала 50 кг. Находку сделали еще в 2018 году, однако только сейчас рассказали о ней в научном журнале Journal of the Geological Society.

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