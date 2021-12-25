Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Армия
ЮВО объявил о возвращении с полевых занятий более 10 тыс. военных
Мир
Основатель Ethereum вошел в список самых заметных новых миллиардеров
Наука
Космонавт запечатлел на видео разворот МКС
Мир
На Украине начали производить беспилотники Bayraktar
Общество
Минюст передал регионам 30 «Газелей» для оказания юридической помощи
Мир
У судьи Конституционного суда Украины нашли землю в Крыму
Мир
В ФРГ не исключили раскол в правительстве из-за «Северного потока — 2»
Интернет
В Совфеде назвали вынужденной мерой оборотные штрафы для Meta и Google
Спорт
Валиева выиграла короткую программу на чемпионате России по фигурному катанию
Культура
Илью Резника наградили орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени
Сюжет:

Названы два необычных симптома коронавируса только у привитых

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

У «Омикрон»-штамма коронавируса есть специфические симптомы, которые могут проявляться только у вакцинированных людей, пишет 24 декабря Express.

Отмечается, что в целом для COVID-19 характерны высокая температура, кашель и потеря вкусов и обоняния. При этом «Омикрон» отличается рядом других проявлений.

Понять и пройти: какие симптомы «Омикрона» перечислил Минздрав
И о чем правительство попросило россиян в преддверии праздников

Так, по словам профессора Королевского колледжа в Лондоне Тима Спектора, у заразившихся «Омикроном» привитых пациентов наблюдались тошнота и потеря аппетита.

Вместе с этим он подчеркнул, что температура у этих пациентов была невысокая, болела голова и присутствовала боль в горле. Причем у некоторых и вовсе была рвота.

В качестве основных симптомов «Омикрона» в статье называются кашель, слабость, насморк и заложенность носа.

19 декабря терапевт и старший преподаватель Медицинской школы Лидса университета Бредфорда в Великобритании Амир Хан заявил, что сильное потоотделение во время сна может свидетельствовать о заболевании «Омикрон»-штаммом.

До этого,15 декабря, сообщалось об еще одном необычном симптоме штамма «Омикрон». Как показали статистические данные из Южно-Африканской Республики, у пациентов наблюдаются боли в пояснице.

26 ноября ВОЗ обозначила штамм В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой «омикрон». В заявлении ВОЗ также сообщалось, что этот вариант коронавируса имеет большое количество мутаций, некоторые из которых вызывают обеспокоенность

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021