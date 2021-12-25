Названы два необычных симптома коронавируса только у привитых

У «Омикрон»-штамма коронавируса есть специфические симптомы, которые могут проявляться только у вакцинированных людей, пишет 24 декабря Express.

Отмечается, что в целом для COVID-19 характерны высокая температура, кашель и потеря вкусов и обоняния. При этом «Омикрон» отличается рядом других проявлений.

Так, по словам профессора Королевского колледжа в Лондоне Тима Спектора, у заразившихся «Омикроном» привитых пациентов наблюдались тошнота и потеря аппетита.

Вместе с этим он подчеркнул, что температура у этих пациентов была невысокая, болела голова и присутствовала боль в горле. Причем у некоторых и вовсе была рвота.

В качестве основных симптомов «Омикрона» в статье называются кашель, слабость, насморк и заложенность носа.

19 декабря терапевт и старший преподаватель Медицинской школы Лидса университета Бредфорда в Великобритании Амир Хан заявил, что сильное потоотделение во время сна может свидетельствовать о заболевании «Омикрон»-штаммом.

До этого,15 декабря, сообщалось об еще одном необычном симптоме штамма «Омикрон». Как показали статистические данные из Южно-Африканской Республики, у пациентов наблюдаются боли в пояснице.

26 ноября ВОЗ обозначила штамм В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой «омикрон». В заявлении ВОЗ также сообщалось, что этот вариант коронавируса имеет большое количество мутаций, некоторые из которых вызывают обеспокоенность