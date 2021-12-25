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Джоанна Стингрей представила клип на песню «Доктор Франкенштейн»

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Американская певица Джоанна Стингрей представила 25 декабря клип на свою англоязычную кавер-версию песни «Доктор Франкенштейн» лидера группы «Алиса» Константина Кинчева.

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Режиссером и редактором клипа, составленного из архивных съемок, сделанных в 1985–1986 годах самой певицей в СССР, выступил Джордж Ицхак.

«Я написала и записала английские тексты к «Доктору Франкенштейну» Кинчева в 1987 году, когда я была врагом российского государства и не могла вернуться в Россию, выйти замуж за Юрия [Каспаряна, гитариста группы «Кино»] и увидеться со своими друзьями, — рассказала «Известиям» Джоанна Стингрей. — Я чувствовала себя такой изолированной от своих друзей, и, слушая все их песни, я чувствовала себя лучше. Иногда мне просто приходили в голову мои собственные тексты к некоторым их песням. «Доктор Франкенштейн» была одной из них».

Выпуск видео певица приурочила ко дню рождения Константина Кинчева, которому 25 декабря исполнилось 63 года. Кавер на «Доктора Франкенштейна» войдет во второй по счету архивный альбом певицы.

15 января 2022 года в Москве в Центральном выставочном зале «Манеж» откроется выставка-байопик «Виктор Цой. Путь героя». Проект приурочен к 60-летию со дня рождения певца, который будет отмечаться 21 июня 2022 года. Важная часть экспозиции — взгляд на творчество Цоя глазами людей другой культуры. В частности, свои архивы для экспозиции передала популяризатор советской и постсоветской рок-культуры на Западе Джоанна Стингрей.

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