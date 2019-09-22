Шарабан мой, американка: выход Джоанны Стингрей из джунглей русского рока

Вышедшая в начале лета первая часть автобиографии Джоанны Стингрей заканчивалась свадьбой героини с гитаристом группы «Кино» Юрием Каспаряном в ноябре 1987 года и обещанием рассказать, что было дальше. Критик Лидия Маслова после знакомства со «Стингрей в Стране Чудес» с нетерпением ожидала продолжения невероятных приключений теперь уже замужней героини в стране уже бывших большевиков — и дождалась. И, разумеется, вынесла свое суждение — специально для «Известий».

Джоанна Стингрей, Мэдисон Стингрей

Стингрей в Зазеркалье

М. : Издательство АСТ, 2019. — 288 с. — пер. с англ. А. Кана

Былая эйфория, в поисках которой дочка богатых родителей из Калифорнии в 1984-м увязалась за сестрой в СССР (и получила в результате даже больше острых ощущений, чем ожидала), вроде бы не оставляет американку, однако эмоциональный градус постепенно, исподволь понижается, по мере того как к романтическим порывам примешиваются соображения бизнеса.

Отчаянная ковбойша и контрабандистка, с помощью невероятных ухищрений вопреки всем препонам ввозившая в Россию аппаратуру, а вывозившая — рок-музыку, всё больше легализуется, в частности, обрастает официальными документами. В самом начале «Зазеркалья» героиня, сидя в самолете, гладит пальцем удивительно рельефный штамп из Ленинградского загса (хотя и не совсем понятно, куда его могли поставить американской гражданке), а вскоре присоединяется к рок-номенклатуре, получив членский билет №5 Ленинградского рок-клуба: «...Держа в руках эту голубую книжицу, я чувствовала, что приобщаюсь к их величию».

Фото: издательская группа АСТ

Тем не менее «деловая» линия повествования не может полностью сгладить абсурдистский оттенок, неизбежный в рассказе о России, увиденной широко распахнутыми американскими глазами, особенно в той части, которая касается торговли советским совриском. После падения «железного занавеса» Стингрей, как заправский коробейник, решила наряду с музыкой разложить перед доверчивым американским потребителем изобразительное искусство и не прогадала. При этом прагматичная Америка предстает довольно простодушной страной, где находчивому художнику, как О. Бендеру, достаточно лишь не лениться подбирать деньги с пола. Так, поражает воображение наглая простота, сопровождающая рождение одного из художественных шедевров Сергея Бугаева-Африки: «— А это ты что делаешь? — с сомнением в голосе спросила я, глядя, как он накладывает толстый слой краски на дюжину самых обычных столовых салфеток из темной соломы и одну за другой прибивает их к стене. И вдруг все вместе они образовали крест. Я замерла в оцепенении».

По примеру своих друзей, легко покоряющих Штаты, Джоанна решает делать музыкальную карьеру в России и пускается в свой первый концертный тур с группой «Центр» — по Украине. Билеты плохо продаются, и певица вынуждена прервать гастроли, однако унывать ей не свойственно: «— В следующий раз мы их покорим, — по пути в аэропорт, подбадривала я своих ребят. — Все билеты будут проданы, будет полный аншлаг.

— За полный аншлаг, — подняв высоко вверх наполненный стакан, произнес Саша.

Навстречу его стакану я протянула свою бутылку с водой.

— За полный аншлаг!»

Читателям, привыкшим по первой книге к своеобычному переводу Алекса Кана, остается только недоумевать — действительно ли автор и переводчик считают, что аншлаг может быть не полным, а частичным, или это такая же тонкая лингвистическая шутка, как «первый дебют».

Как и первая часть, вторая обильно иллюстрирована, однако фотографии несколько более однообразны и не так забавны: скажем, вместо молоденького Бориса Гребенщикова, только что не без труда влезшего в красные «конверсы» с широкой ноги Джоанны, второй том украшен преимущественно изображениями самой певицы в различных любимых футболках и сценических костюмах, а также в не влезающим уже под футболку голым животом, в котором сидит соавтор книги — Мэдисон Стингрей, дочь Джоанны от второго русского мужа, барабанщика группы «Центр» Александра Васильева. С первым супругом пришлось постепенно расстаться друзьями после его честного ответа на прямой вопрос — что другие женщины на него просто бросаются и «отбиться от них невозможно».

Джоанна Стингрей Певица Джоанна Стингрей во время раздачи автографов. 1 сентября 1991 года Фото: ТАСС/Александр Неменов