К 60-летию Виктора Цоя в Манеже откроется выставка-байопик

15 января 2022 года в Москве в Центральном выставочном зале Манеж откроется выставка-байопик «Виктор Цой. Путь героя». Это первая выставка такого масштаба, посвященная герою, остающемуся актуальным как для тех, кто ходил на его концерты в 80-е, так и для современного поколения соцсетей. Проект приурочен к 60-летию со дня рождения Виктора Цоя, который будет отмечаться 21 июня 2022 года.

Проведение уникальной выставки стало возможным в первую очередь благодаря семье Виктора — отцу Роберту Максимовичу Цою и сыну Александру Цою, а также его ближайшему окружению, музыкантам-друзьям, коллекционерам и фанатам. На выставке в 11 залах, выстроенных в Манеже на площади 3 тыс. кв. м, Цой будет показан не только как музыкант. Авторы проекта воссоздадут весь путь героя — от застенчивого мальчишки до кумира нескольких поколений. При этом экспозиция организована не хронологически, а по темам — музыка, кино, поэзия, изобразительное искусство — и представляет собой уникальное собрание артефактов, связанных с жизнью Виктора Цоя и переданных выставке для экспонирования его семьей и частными коллекционерами. Гитары, черновики, личные письма, фотографии, сценические костюмы, картины разных лет и в том числе поделки Виктора, ведь он часто воплощал арт-образы при помощи подручных средств.

Александр Цой, креативный продюсер проекта: «Задумывая выставку, мы хотели не просто погрузить зрителей в атмосферу музыки и образов, знакомую миллионам людей в нашей стране, но дать возможность увидеть другого Цоя — художника, героя неснятого киберпанк-боевика, представителя неизвестного западной публике советского андеграунда. Сценография, аудио и визуальные эффекты выводят этот проект за рамки привычной выставки, поэтому мы называем ее выставка-байопик и, приглашая зрителей, говорим «будет как в КИНО!»

Важная часть экспозиции — взгляд на творчество Цоя глазами людей другой культуры. Тексты к выставке и в каталоге написаны французским дипломатом и писателем Жоэлем Бастенэром, другом Виктора, который издал его пластинку во Франции в 1989 году. Свои архивы передала также популяризатор советской и постсоветской рок-культуры на Западе Джоанна Стингрей (США). Рашид Нугманов (Франция) представит целый зал, посвящённый фильму, готовившемуся к съемкам в последний год жизни Цоя японскими продюсерами, но так и не снятый из-за трагической гибели певца и актера.

Организатор — Бюро Planet9. Авторы идеи и продюсеры — Агния Стерлигова и Александр Кармаев. Автор концепции и куратор — Дмитрий Мишенин. Креативный продюсер — Александр Цой, международный продюсер — Александр Гарез, консультант проекта — журналист и биограф Виталий Калгин.

Проект проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, правительства Москвы, департамента культуры города Москвы, сервисов «Яндекс Go», «Яндекс Плюс» и «Яндекс.Афиша». С 23 по 29 ноября билеты на выставку будут доступны по специальной акции на сайте «Яндекс.Афиши». В рамках акции подписчикам «Яндекс Плюса» предоставляется скидка 10% на билеты, а также кешбэк 30% баллами «Плюса».