Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Генассамблея одобрила бюджет ООН в размере $3,1 млрд на 2022 год
Мир
Упряжка с оленями Санта-Клауса пролетела над Москвой
Мир
В ФРГ не исключили раскол в правительстве из-за «Северного потока — 2»
Общество
В Крыму лишили полномочий устроившего ДТП в пьяном состоянии судью
Мир
Байден навестил детей в Национальной больнице перед Рождеством
Спорт
Фигуристка Щербакова переместилась на второе место ЧР после пересчета оценок
Мир
Шварценеггер подарил бездомным 25 домов на Рождество
Интернет
В Совфеде назвали вынужденной мерой оборотные штрафы для Meta и Google
Спорт
Валиева выиграла короткую программу на чемпионате России по фигурному катанию
Культура
Илью Резника наградили орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени

Модераторы TikTok подали иски против соцсети из-за психологических травм

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Модераторы TikTok подали коллективный иск на соцсеть и владеющую сервисом компанию ByteDance за причинение морального вреда. Об этом сообщило агентство Bloomberg 24 декабря.

Основной претензией модераторов, задача которых осматривать и удалять недопустимый контент, является то, что TikTok не предоставляет им достойные условия труда.

Отравленная ссылка: TikTok назвали лидером по контенту о суициде
Какие санкции могут грозить соцсети, если она не удалит посты «групп смерти»

«10 тыс. модераторов контента TikTok регулярно подвергаются воздействию детской порнографии, изнасилований, обезглавливаний и увечий животных», — говорится в иске.

Выступающая от имени всех заявителей Фрейзер сказала, что страдает посттравматическим стрессовым расстройством из-за всех тревожных видео, которые ей приходилось смотреть. Кроме того, по ночам ее мучают кошмары.

Также, согласно жалобе, TikTok не выполнял разработанные этой же компанией рекомендации для модераторов, которые включают психологическую поддержку и ограничение смены четырьмя часами.

«Из-за огромного объема контента модераторам нужно просматривать одно видео не более 25 секунд, из-за этого им приходится одновременно отслеживать от трех до 10 видеороликов», — говорится в иске.

От лица модераторов Фрейзер требует компенсации за негативное воздействие контента. Кроме того, она просит суд принять постановление, которое бы обязало компанию создать медицинский фонд для модераторов.

В TikTok, в свою очередь, отказались комментировать текущие судебные разбирательства. Там отметили, что компания стремится «способствовать созданию заботливой рабочей среды для наших сотрудников и подрядчиков».

Ранее, 16 декабря, мировой суд в Москве оштрафовал видеохостинг TikTok на 4 млн рублей после отказа удалить запрещенный в России контент.

20 сентября Таганский суд столицы признал законным назначение TikTok штрафа из-за неудаления запрещенного контента. В конце мая мировой судья судебного участка № 422 Таганского района Москвы признал видеохостинг виновным в нарушении российского законодательства и назначил штраф в размере 1,5 млн рублей.

В апреле российский суд также оштрафовал TikTok за неудаление запрещенного контента. С компании взыскали 2,6 млн рублей. Причиной послужило распространение в соцсети призывов участвовать в несанкционированных акциях в конце января. Запрещенный контент был адресован несовершеннолетним. По факту размещения постов было возбуждено уголовное дело. Однако тогда видеохостинг игнорировал требования заблокировать контент.

TikTok — соцсеть, принадлежащая китайской компании ByteDance. Первоначальная версия сервиса была запущена в сентябре 2016 года. В TikTok размещаются пользовательские видеоролики продолжительностью от 15 секунд до трех минут.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021