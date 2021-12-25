Модераторы TikTok подали иски против соцсети из-за психологических травм

Модераторы TikTok подали коллективный иск на соцсеть и владеющую сервисом компанию ByteDance за причинение морального вреда. Об этом сообщило агентство Bloomberg 24 декабря.

Основной претензией модераторов, задача которых осматривать и удалять недопустимый контент, является то, что TikTok не предоставляет им достойные условия труда.

«10 тыс. модераторов контента TikTok регулярно подвергаются воздействию детской порнографии, изнасилований, обезглавливаний и увечий животных», — говорится в иске.

Выступающая от имени всех заявителей Фрейзер сказала, что страдает посттравматическим стрессовым расстройством из-за всех тревожных видео, которые ей приходилось смотреть. Кроме того, по ночам ее мучают кошмары.

Также, согласно жалобе, TikTok не выполнял разработанные этой же компанией рекомендации для модераторов, которые включают психологическую поддержку и ограничение смены четырьмя часами.

«Из-за огромного объема контента модераторам нужно просматривать одно видео не более 25 секунд, из-за этого им приходится одновременно отслеживать от трех до 10 видеороликов», — говорится в иске.

От лица модераторов Фрейзер требует компенсации за негативное воздействие контента. Кроме того, она просит суд принять постановление, которое бы обязало компанию создать медицинский фонд для модераторов.

В TikTok, в свою очередь, отказались комментировать текущие судебные разбирательства. Там отметили, что компания стремится «способствовать созданию заботливой рабочей среды для наших сотрудников и подрядчиков».

Ранее, 16 декабря, мировой суд в Москве оштрафовал видеохостинг TikTok на 4 млн рублей после отказа удалить запрещенный в России контент.

20 сентября Таганский суд столицы признал законным назначение TikTok штрафа из-за неудаления запрещенного контента. В конце мая мировой судья судебного участка № 422 Таганского района Москвы признал видеохостинг виновным в нарушении российского законодательства и назначил штраф в размере 1,5 млн рублей.

В апреле российский суд также оштрафовал TikTok за неудаление запрещенного контента. С компании взыскали 2,6 млн рублей. Причиной послужило распространение в соцсети призывов участвовать в несанкционированных акциях в конце января. Запрещенный контент был адресован несовершеннолетним. По факту размещения постов было возбуждено уголовное дело. Однако тогда видеохостинг игнорировал требования заблокировать контент.

TikTok — соцсеть, принадлежащая китайской компании ByteDance. Первоначальная версия сервиса была запущена в сентябре 2016 года. В TikTok размещаются пользовательские видеоролики продолжительностью от 15 секунд до трех минут.