TikTok оштрафовали на 4 млн рублей за неудаление запрещенного контента

Мировой суд в Москве оштрафовал видеохостинг TikTok на 4 млн рублей после отказа удалить запрещенный в России контент. Об этом в четверг, 16 декабря, сообщила пресс-секретарь Таганского суда Зульфия Гуринчук.

«TikTok признан виновным в совершении административных правонарушений, предусмотренных ч. 2 и 4 ст. 13.41 КоАП РФ. Назначено наказание в виде административных штрафов в размере 1 и 3 млн рублей соответственно», — приводит слова Гуринчук «РИА Новости».

В тот же день суд Таганского района оштрафовал Twitter на 10 млн рублей за неудаление запрещенного в РФ контента.

Ранее, 25 ноября, стало известно, что приставы возбудили против Twitter еще шесть дел — о принудительном взыскании 19 млн рублей штрафов.

Ранее, 20 сентября, Таганский суд столицы признал законным назначение TikTok штрафа из-за неудаления запрещенного контента. В конце мая мировой судья судебного участка № 422 Таганского района Москвы признал видеохостинг виновным в нарушении российского законодательства и назначил штраф в размере 1,5 млн рублей.

В апреле российский суд также оштрафовал TikTok за неудаление запрещенного контента. С компании взыскали 2,6 млн рублей. Причиной послужило распространение в соцсети призывов участвовать в несанкционированных акциях в конце января. Запрещенный контент был адресован несовершеннолетним. По факту размещения постов было возбуждено уголовное дело. Однако тогда видеохостинг игнорировал требования заблокировать контент.