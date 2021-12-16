Прямой эфир
Общество
Подмосковье стало лидером среди регионов по производству сыра и йогурта
Интернет
TikTok оштрафовали на 4 млн рублей за неудаление запрещенного контента
Общество
Госдума приняла в первом чтении закон о QR-кодах в общественных местах
Недвижимость
Инвестиции в жилье в России выросли в три раза за два года
Общество
Около 500 тыс. домовладений в России воспользовались ускоренной догазификацией
Общество
Водителей в Москве предупредили о девятибалльных пробках в вечерний час пик
Авто
Южнокорейская компания выкупила российский завод Ford
Экономика
В ФРГ исключили решение по «Северному потоку – 2» до июля 2022 года
Общество
«Роскачество» выявило нарушения более чем в 80% красной икры
Мир
ВОЗ может одобрить «Спутник V» в I квартале 2022 года

TikTok оштрафовали на 4 млн рублей за неудаление запрещенного контента

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Мировой суд в Москве оштрафовал видеохостинг TikTok на 4 млн рублей после отказа удалить запрещенный в России контент. Об этом в четверг, 16 декабря, сообщила пресс-секретарь Таганского суда Зульфия Гуринчук.

Крутой оборот: РКН пригрозил Google, Twitter и Facebook новыми штрафами
Зачем представителей американских IT-компаний накануне ЕДГ вызвали в Совфед

«TikTok признан виновным в совершении административных правонарушений, предусмотренных ч. 2 и 4 ст. 13.41 КоАП РФ. Назначено наказание в виде административных штрафов в размере 1 и 3 млн рублей соответственно», — приводит слова Гуринчук «РИА Новости».

В тот же день суд Таганского района оштрафовал Twitter на 10 млн рублей за неудаление запрещенного в РФ контента.

Ранее, 25 ноября, стало известно, что приставы возбудили против Twitter еще шесть дел — о принудительном взыскании 19 млн рублей штрафов.

Ранее, 20 сентября, Таганский суд столицы признал законным назначение TikTok штрафа из-за неудаления запрещенного контента. В конце мая мировой судья судебного участка № 422 Таганского района Москвы признал видеохостинг виновным в нарушении российского законодательства и назначил штраф в размере 1,5 млн рублей.

В апреле российский суд также оштрафовал TikTok за неудаление запрещенного контента. С компании взыскали 2,6 млн рублей. Причиной послужило распространение в соцсети призывов участвовать в несанкционированных акциях в конце января. Запрещенный контент был адресован несовершеннолетним. По факту размещения постов было возбуждено уголовное дело. Однако тогда видеохостинг игнорировал требования заблокировать контент.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021