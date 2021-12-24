Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Первый случай заражения штаммом «Омикрон» выявлен в Северной Македонии
Общество
Аэроэкспрессы до Внуково начнут останавливаться на станции «Аминьевская»
Общество
Минюст включил в список иноагентов ЛГБТ-организации Петербурга и Краснодара
Происшествия
Рейс Петербург–Москва задержали на три часа из-за дебошира
Наука
Источник сообщил о переносе пуска ракеты «Ангара-А5»
Мир
В МИД РФ вызвали представителя посольства Японии из-за выставки о Южных Курилах
Общество
Назначена комиссия по расследованию инцидента на борту самолета Саратов–Москва
Интернет
В Совфеде назвали вынужденной мерой оборотные штрафы для Meta и Google
Спорт
Валиева выиграла короткую программу на чемпионате России по фигурному катанию
Культура
Илью Резника наградили орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени

Песков заявил об отсутствии у Путина планов поздравлять Байдена с Рождеством

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин не собирается звонить американскому коллеге Джо Байдену 25 декабря, чтобы поздравить его с Рождеством. Об этом в пятницу, 24 декабря, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Тет-а-нет: на чем сошлись и о чем поспорили Путин и Байден
На двухчасовых переговорах лидеры РФ и США предметно обсудили Украину, расширение НАТО и диппредставительства

«Нет, в планах нет», — цитирует его RT.

23 декабря Песков прокомментировал возможность новой встречи Путина и Байдена. По его словам, это будет зависеть от российско-американских переговоров в Женеве, сообщает телеканал «Звезда».

Ранее, 22 декабря, Песков допустил проведение переговоров российского и американского лидеров по видеочату до конца года. Он отметил, что дистанционное общение Путина и Байдена может быть оперативно согласовано в случае необходимости, однако однозначных договоренностей на этот счет пока нет, передает НСН.

В декабре Путин провел беседы по защищенным каналам связи с президентом США Джо Байденом и китайским лидером Си Цзиньпином.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021