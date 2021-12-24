Песков заявил об отсутствии у Путина планов поздравлять Байдена с Рождеством

Президент России Владимир Путин не собирается звонить американскому коллеге Джо Байдену 25 декабря, чтобы поздравить его с Рождеством. Об этом в пятницу, 24 декабря, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Нет, в планах нет», — цитирует его RT.

23 декабря Песков прокомментировал возможность новой встречи Путина и Байдена. По его словам, это будет зависеть от российско-американских переговоров в Женеве, сообщает телеканал «Звезда».

Ранее, 22 декабря, Песков допустил проведение переговоров российского и американского лидеров по видеочату до конца года. Он отметил, что дистанционное общение Путина и Байдена может быть оперативно согласовано в случае необходимости, однако однозначных договоренностей на этот счет пока нет, передает НСН.

В декабре Путин провел беседы по защищенным каналам связи с президентом США Джо Байденом и китайским лидером Си Цзиньпином.