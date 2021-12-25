Названы главные покупки россиян к Новому году

Сервис для аналитики и прогнозирования на основе искусственного интеллекта ETNA в рамках аналитического проекта Tinkoff Data предсказал, как россияне отметят Новый год и что намерены купить к праздникам.

Сервис ETNA, представленный «Тинькофф» в декабре 2021 года, изучил более 100 млн чеков клиентов «Тинькофф» за последние три года. Выяснилось, что с 2019 года жители РФ снижают траты на алкоголь в преддверии новогодних праздников. По прогнозам сервиса, в канун Нового года граждане потратят на алкоголь в среднем на 13,5% меньше, чем в прошлом году.

В частности, траты на покупку шампанского в этом году снизятся в среднем на 30% по сравнению с 2020-м, а между тем средний чек на вино вырастет на 19% ― согласно статистике чеков, в 2021 году россияне стали покупать вино чаще и платить за него больше. Чаще россияне отдают предпочтение виски — расходы на этот напиток вырастут на 13%, цена в чеке за одну позицию в 2021 году росла.

Помимо прочего, продажи зеленого горошка ежегодно растут на 15%. Майонеза в этом году купят на 10% больше, чем в декабре 2020-го. Кроме того, согласно полученным данным, граждане не планируют массово закупаться икрой.

Что касается пиротехники, в текущем году на нее будет потрачено на 13% больше, чем в прошлом.

Наконец, не ожидается предновогоднего ажиотажа, связанно с приобретением iPhone, поскольку смартфоны, согласно исследованию, граждане купили еще осенью. По прогнозам, клиенты «Тинькофф» купят в декабре около 7 тыс. iPhone и еще 10 тыс. — в январе 2022-го.

Ранее, 8 декабря, специалисты аналитического ресурса «Чек Индекс» оператора фискальных данных «Платформа ОФД» (входит в экосистему Сбербанка) выяснили, что стоимость «новогоднего набора» в ноябре увеличилась на 19% в годовом выражении — почти до 5 тыс. рублей. В набор вошли искусственная ель, елочные шары, звезда на верхушку, гирлянды, мишура, шампанское, мандарины.

При этом, по данным Росстата, цены на алкоголь практически не изменились. Так, цена коньяка выросла на 0,8%, пива — на 2,1%, водки — на 2,2%, вина — на 3,5%. В целом цены на алкогольные напитки выросли на 2,5%.

Эксперты «Ведомостей» пояснили, что медленный рост цен на алкогольную продукцию связан с высокой конкуренцией производителей и с тем, что основную часть себестоимости в алкоголе составляет акциз, а он в течение года не меняется. Кроме того, как объяснил президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев, у водки и другого алкоголя есть минимальная розничная цена, «не сможешь уложиться в нее — потеряешь часть покупателей».