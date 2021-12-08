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Исследование показало увеличение стоимости «новогоднего набора»

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Специалисты аналитического ресурса «Чек Индекс» оператора фискальных данных «Платформа ОФД» (входит в экосистему Сбербанка) выяснили, что стоимость «новогоднего набора» в ноябре увеличилась на 19% в годовом выражении — почти до 5 тыс. рублей.

«Стоимость «новогоднего набора» увеличилась на 19% и составила 4935 рублей. В него вошли искусственная ель, елочные шары, звезда на верхушку, гирлянды, мишура, шампанское, мандарины», — приводит декабря результаты исследования «РИА Новости».

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Отмечается также, что продажи новогодней атрибутики в ноябре выросли на 80-90% в сравнении с тем же периодом прошлого года.

«В этом году зафиксирован всплеск интереса россиян к покупке новогодней атрибутики. Полагаем, что это связано с тем, что и продавцы, и покупатели адаптировались к изменившимся условиям торговли, значительная часть которой ушла в онлайн», — сказал вице-президент Сбербанка, руководитель дирекции по экосистеме юридических лиц Александр Белокопытов.

При этом увеличился и средний чек на покупку товаров: искусственных елей на 23% до 3196 рублей по сравнению с прошлым годом вырос, гирлянд — на 4% до 485 рублей, набора елочных шаров — на 33% до 392 рублей, новогодней звезды — на 19% до 178 рублей, мишуры — на 7% до 106 рублей, бутылки шампанского — на 8% до 465 рублей, мандаринов — на 7% до 113 рублей.

Средняя стоимость мишуры подросла на 7% до 106 рублей, бутылки шампанского — на 8% до 465 рублей, мандаринов — на 7% до 113 рублей.

Кроме того, россияне в целом стали чаще покупать каждый предмет из состава набора, сделали вывод аналитики.

Согласно исследованию, на рост продаж повлиял больший энтузиазм к празднованию по сравнению с предыдущим годом, когда из-за ограничений по эпидемиологической ситуации и отсутствия снега потребители не активно готовились к Новому году и делали меньше покупок.

Ранее, 6 декабря, управляющий партнер коммуникационного агентства B&C Иван Самойленко рассказал «Известиям», что производители и ритейл прогнозируют увеличение стоимости ряда новогодних товаров от 3 до 7% .

К таким товарам, по его словам, относятся мясо, яйца, молочная продукция, сыры, колбасы, овощи, фрукты, икра, рыба, алкоголь, сладости, а также парфюмерия и косметика, ювелирные изделия, которые россияне приобретают в качестве подарков. Дорожают елочные украшения и сами елки, добавил эксперт.

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