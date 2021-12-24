В Крыму не будут вводить курортный сбор

Власти Крыма не планируют вводить курортный сбор и подготовили законопроект о признании утратившим силу соответствующий закон. Об этом сообщили в пятницу, 24 декабря, в региональном Министерстве курортов и туризма.

«Крым не планирует вводить курортный сбор. Министерством курортов и туризма Республики Крым подготовлен законопроект о признании утратившим силу закон Республики Крым от 30 ноября 2017 года №435-ЗРК/2017 «О введении курортного сбора», — говорится в сообщении ведомства.

Взимание курортного сбора по заявкам муниципальных образований планировалось в Алуште, Судаке, Феодосии и Ялте, передает RT.

На данный момент решениями сессий городских советов этих муниципальных образований было принято решения о выходе из эксперимента, а другие российские регионы заявки на включение в состав эксперимента не подавали, сообщается на сайте kp.ru.

Ранее, 22 декабря, сообщалось, что размер курортного сбора возрастет с 10 рублей в сутки до 50 рублей в Сочи и до 30 рублей на остальных курортных территориях Кубани, входящих в зону эксперимента. Соответствующие поправки в краевой закон приняли депутаты Законодательного собрания Краснодарского края, сообщает телеканал «360».