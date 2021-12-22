Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Энергетики Подмосковья подготовились к работе в условиях сильных морозов
Мир
Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром Люксембурга
Спорт
Российская футболистка Абдуллина подписала контракт с английским «Челси»
Мир
Австрия ужесточит ограничения из-за коронавируса c 27 декабря
Мир
На Украине создали добровольную пожарную команду из монахинь
Общество
Пробки на дорогах Москвы достигли 9 баллов
Общество
Власти Ялты предупредили о закрытии дороги на Ай-Петри из-за снегопада
Туризм
В Краснодарском крае увеличат размер курортного сбора с 2022 года
Туризм
В Японии всех прибывающих из РФ отправят на трехдневную изоляцию
Общество
Авиакомпания S7 выполнила первый в России рейс на альтернативном топливе

В Краснодарском крае увеличат размер курортного сбора с 2022 года

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Размер курортного сбора возрастет с 10 рублей в сутки до 50 рублей в Сочи и до 30 рублей на остальных курортных территориях Кубани, входящих в зону эксперимента. Соответствующие поправки в краевой закон приняли депутаты Законодательного собрания Краснодарского края, сообщил в среду, 22 декабря, председатель заксобрания региона Юрий Бурлачко.

«По итогам года мы выйдем на рекордные показатели»
Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко — о необычном сезоне, антиковидных мерах и водоснабжении в регионе

По его словам, это ожидаемая инициатива, поскольку региону необходимо развивать территории, а на подготовку к курортному сезону затрачиваются значительные суммы.

«Величина по-прежнему будет демократична и доступна любому. Но с учетом ежегодно растущего турпотока это выльется в суммы, вполне достаточные для того, чтобы заметно преобразить вид наших курортов, сделать их привлекательнее и повысить конкурентоспособность на мировом и российском рынках туруслуг», — приводит пресс-служба заксобрания слова Бурлачко

Размер курортного сбора будет увеличен в 2022 году, передает RT.

По словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, увеличение размера сбора необходимо для повышения качества работы курортов региона, передает НСН.

Курортный сбор взимается на Кубани с середины 2018 года. Он действует в Сочи, Анапе, Геленджике, Горячем Ключе и четырех поселениях Туапсинского района (Новомихайловке, Небуге, Джубге и Шепси), пишет REGNUM. Средства направляются на благоустройство территорий. С жителей края курортный сбор не взимается.

В 2020 году Краснодарский край собрал 38,5 млн рублей курортного сбора.

Ранее, 19 октября, депутаты Алтайского краевого законодательного собрания также рассмотрели вопрос об увеличении курортного сбора. С 2022 года он будет составлять 50 рублей в сутки на одного отдыхающего.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021