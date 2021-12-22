В Краснодарском крае увеличат размер курортного сбора с 2022 года

Размер курортного сбора возрастет с 10 рублей в сутки до 50 рублей в Сочи и до 30 рублей на остальных курортных территориях Кубани, входящих в зону эксперимента. Соответствующие поправки в краевой закон приняли депутаты Законодательного собрания Краснодарского края, сообщил в среду, 22 декабря, председатель заксобрания региона Юрий Бурлачко.

По его словам, это ожидаемая инициатива, поскольку региону необходимо развивать территории, а на подготовку к курортному сезону затрачиваются значительные суммы.

«Величина по-прежнему будет демократична и доступна любому. Но с учетом ежегодно растущего турпотока это выльется в суммы, вполне достаточные для того, чтобы заметно преобразить вид наших курортов, сделать их привлекательнее и повысить конкурентоспособность на мировом и российском рынках туруслуг», — приводит пресс-служба заксобрания слова Бурлачко

Размер курортного сбора будет увеличен в 2022 году, передает RT.

По словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, увеличение размера сбора необходимо для повышения качества работы курортов региона, передает НСН.

Курортный сбор взимается на Кубани с середины 2018 года. Он действует в Сочи, Анапе, Геленджике, Горячем Ключе и четырех поселениях Туапсинского района (Новомихайловке, Небуге, Джубге и Шепси), пишет REGNUM. Средства направляются на благоустройство территорий. С жителей края курортный сбор не взимается.

В 2020 году Краснодарский край собрал 38,5 млн рублей курортного сбора.

Ранее, 19 октября, депутаты Алтайского краевого законодательного собрания также рассмотрели вопрос об увеличении курортного сбора. С 2022 года он будет составлять 50 рублей в сутки на одного отдыхающего.