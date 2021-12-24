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Спикер парламента Грузии подал в отставку

Спикер парламента Грузии Кучава подал в отставку
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Спикер парламента Грузии Кахабер Кучава принял решение покинуть свой пост. Об этом в пятницу, 24 декабря, сообщил председатель правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе.

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«Сегодня состоялось заседание политсовета партии, на котором обсуждалось несколько важных кадровых вопросов. В первую очередь хочу сообщить вам, что председатель парламента Каха Кучава принял решение покинуть пост», — рассказал он в ходе брифинга, который транслировался на странице партии в Facebook.

Как уточнил Кобахидзе, политсила намерена представить на пост спикера кандидатуру Шалвы Папуашвили, занимавшего должность секретаря партии по связям с общественностью.

По словам председателя правящей партии, подавший в отставку Кучава «будет работать над очень важным государственным проектом».

Решение об избрании Кучавы председателем грузинского парламента было принято по результатам голосования, которое состоялось 27 апреля. Политик отмечал, что осознает ответственность, которую потребует от него пост, а также благодарил правящую партию за доверие.

Ранее эту должность занимал Арчил Талаквадзе.

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