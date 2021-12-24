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Путин поручил поощрять регионы за прорывную научную деятельность

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Президент России Владимир Путин поручил поощрять регионы, в которых запускаются знаковые научно-исследовательские проекты и осуществляются прорывные разработки. Об этом глава государства заявил в пятницу, 24 декабря, на совместном заседании Госсовета и Совета по науке и образованию.

«Еще одна важнейшая тема нашей встречи — дальнейшие шаги по наращиванию инновационного потенциала российских регионов как ключевого условия благополучия высокого качества жизни людей на всей территории нашей большой страны», — заявил Путин.

Президент подчеркнул, что развитие России и ее регионов возможно только вместе с наукой.

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«Принципиально важно, чтобы они находили прямое практическое применение в здравоохранении, образовании, в работе транспортной и коммунальной инфраструктуры, в решении экологических, социальных и других общественно значимых задач», — добавил глава государства.

По словам российского лидера, в стране последовательно расширяли научную географию страны, а также исследовательскую инфраструктуру.

«В результате почти втрое выросло число вузов, которые ведут научную деятельность. Настоящими флагманами целых территорий становятся научно-исследовательские университеты, опорные высшие учебные заведения в субъектах РФ», — заключил Путин.

Ранее в этот день глава государства сообщил, что исследователи, которые работают на севере страны, должны получать надбавки не через несколько лет, а сразу. Он напомнил, что на Крайнем Севере работают специалисты в таких научных сферах, как охрана окружающей среды, биология, а также ученые, занимающиеся исследованием изменения климата.

Также в пятницу Путин заявил, что 2021 год, объявленный Годом науки и технологий, должен продолжиться целым научным десятилетием. Он также рассчитывает «на заинтересованное участие в этой работе регионов». Глава государства попросил их помочь в создании центров научного волонтерства, в том числе на базе вузов. Кроме того, он поручил регионам оказать содействие в развитии научно-популярных туристических маршрутов.

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