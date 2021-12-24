Путин заявил о необходимости проработать вопрос с надбавками ученым на Севере
Исследователи, которые работают на севере страны, должны получать надбавки не через несколько лет, а сразу. Об этом сообщил в пятницу, 24 декабря, российский лидер Владимир Путин на совместном заседании Госсовета и Совета по науке и образованию.
«Нужно, безусловно, поддержать таких исследователей, в том числе они должны получать так называемые северные надбавки в полном объеме не через несколько лет, как сейчас, а уже с первого месяца работы», — отметил глава государства.
Как напомнил Путин, на Крайнем Севере работают специалисты в таких научных сферах, как охрана окружающей среды, биология, а также ученые, занимающиеся исследованием изменения климата.
Ранее, 17 ноября, правительство РФ утвердило обновленный перечень районов Крайнего Севера и приравненных к ним территорий.
В список вошли Якутия, Ненецкий автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ, Камчатский край, Магаданская и Мурманская области.
Кроме того, в перечень включены отдельные части Амурской, Архангельской, Иркутской, Сахалинской, Томской, Тюменской областей, а также республик Алтай, Бурятия, Карелия, Коми, Тыва, Забайкальского, Красноярского, Хабаровского, Пермского, Приморского краев, Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.
Жители всех территорий, ранее входивших в данный перечень, продолжат получать положенные им льготы, госгарантии и компенсации, заверили в правительстве.