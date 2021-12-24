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Военный грузовик и бензовоз столкнулись в Москве

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Бензовоз и военный грузовик столкнулись на Новоегорьевском шоссе на границе Москвы и Московской области. Об этом в пятницу, 24 декабря, сообщил источник РЕН ТВ.

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По его словам, в результате аварии пострадал один человек. В данный момент помощь ему оказывают врачи.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

В тот же день прокуратура столицы направила в суд заявление с требованием лишить прав виновника аварии с участием 20 автомобилей, в результате которой пострадали двое человек.

Прокуратура установила, что 34-летний виновник ДТП с 2009 года состоит на учете в психоневрологическом диспансере. Диагноз мужчины не уточняется, однако, согласно данным прокуратуры, он является медицинским противопоказанием к управлению автомобилем.

При этом виновник аварии имеет действующие до 2027 года водительские права. Медосвидетельствование выявило, что водитель принимал препарат с антипсихотическим и седативным действием.

21 декабря виновник аварии (Павел Середнев) рассказал, что в момент ДТП у него якобы начались галлюцинации. По его словам, он готов ответить за свой поступок перед теми, «кто понимает».

Кадры с места аварии, произошедшей 21 декабря на внешней стороне Третьего транспортного кольца (ТТК), ранее публиковали «Известия».

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