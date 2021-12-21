Виновник массового ДТП на ТТК в Москве рассказал о состоянии в момент аварии

ГУ МВД по городу Москве 21 декабря опубликовало видео допроса виновника массового ДТП на ТТК перед съездом на Кутузовский проспект. 34-летний Павел Середнев рассказал, что в течение 10 лет принимает психотропные препараты, а в момент аварии у него якобы начались галлюцинации.

Мужчина признал, что протаранил множество машин, однако не согласился с тем, что совершил аварию. По его словам, он готов ответить за свой поступок перед теми, «кто понимает».

Аварии в столице произошла ранее в этот день. Дептранс Москвы сообщил, что участниками ДТП стали девять автомобилей: они столкнулись на внешней стороне Третьего кольца перед развязкой с Кутузовским проспектом. Позднее в столичном управлении ГИБДД уточнили, что участниками аварии стали 20 автомобилей, пострадали двое человек.

Кроссовер Ford Explorer на высокой скорости проехал по участку Третьего транспортного кольца и повредил несколько автомобилей, среди которых авто с дипломатическими номерами. По данным «Известий, речь идет о машине посольства Китая.

Как рассказал Середнев после ДТП, он выпивал. По словам очевидцев, водитель вел себя неадекватно.