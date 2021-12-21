На Кутузовском проспекте в Москве столкнулись девять автомобилей

В Москве произошло ДТП с участием девяти автомобилей. Об аварии во вторник, 21 декабря, сообщил дептранс столицы в Telegram.

Уточняется, что ДТП произошло на Кутузовском проспекте в районе съезда на Третье транспортное кольцо. По предварительным данным, несколько человек пострадали, добавляет канал РЕН ТВ.

Обстоятельства ДТП выясняются.

Днем ранее в пресс-службе столичного управления ГИБДД уточнили, что в период с 13 по 19 декабря в Москве в результате ДТП погибли семь человек, еще 147 граждан получили травмы различной степени тяжести.

В Госавтоинспекции добавили, что за вышеуказанный период сотрудники ведомства пресекли более 1,1 тыс. нарушений правил перевозки детей в автомобиле. Также дорожные полицейские зафиксировали девять наездов на стоящий транспорт и восемь наездов на препятствие.