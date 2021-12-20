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В Москве семь человек погибли в результате ДТП на прошлой неделе

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Семь человек погибли и 147 получили травмы различной степени тяжести в результате ДТП в Москве в период с 13 по 19 декабря. Об этом сообщили в понедельник, 20 декабря, в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

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В ведомстве уточнили, что среди пострадавших девять детей. «Наиболее распространенными видами ДТП по-прежнему являются столкновения транспортных средств и наезды на пешеходов — 57 и 47 случаев соответственно. При этом более половины наездов на пеших участников дорожного движения произошли вне зоны действия пешеходного перехода», — рассказали в пресс-службе агентству городских новостей «Москва».

В Госавтоинспекции добавили, что за вышеуказанный период сотрудники ведомства пресекли более 1 тыс. 100 нарушений правил перевозки детей в автомобиле. Также дорожные полицейские зафиксировали девять наездов на стоящий транспорт и восемь наездов на препятствие.

Ранее в этот день в ГИБДД сообщили, что в Москве за 11 месяцев текущего года отмечается снижение тяжких последствий в результате дорожно-транспортных происшествий с участием такси на 16,1%, сообщается на сайте kp.ru.

Всего было зарегистрировано 1623 таких ДТП. В авариях с участием такси погибли 47 человек, еще 1,9 тыс. получили различные ранения, пишет РИАМО.

3 декабря столичная Госавтоинспекция напомнила, что за управление автомобилем в состоянии опьянения водитель может быть лишен прав на срок от 1,5 до 2 лет. Кроме того, придется уплатить штраф в размере 30 тыс. рублей. За повторное нарушение предусмотрена уголовная ответственность, вплоть до лишения свободы на срок до двух лет.

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