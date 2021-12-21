Два человека пострадали в ДТП с участием 20 авто в Москве

Два человека пострадали в результате массового ДТП в Москве, сообщается 21 декабря в Telegram-канале столичного управления ГИБДД. Как уточнили в ведомстве, участниками аварии стали 20 автомобилей.

«По предварительным данным, от действий водителя автомобиля Ford механические повреждения получили 20 автомобилей. В настоящее время имеется информация о двух пострадавших. Предварительно, травмы у них нетяжелые», — говорится в сообщении.

ДТП произошло ранее во вторник перед въездом в Кутузовский тоннель.

На опубликованных кадрах момента аварии видно, что кроссовер Ford Explorer на высокой скорости проехал по участку Третьего транспортного кольца и повредил несколько автомобилей, среди которых авто с дипломатическими номерами. По данным «Известий, речь идет о машине посольства Китая.

Возможным виновником аварии предварительно назван 34-летний Павел Середнев. Полиция оформила протокол в отношении мужчины. Как рассказал сам мужчина после ДТП, он выпивал. По словам очевидцев, водитель вел себя неадекватно.

«Говорил: «Я царь! Вот так надо любить мир!» Всё. Я думаю, [он] наркоман», — сказал владелец одного из пострадавших авто.

Обстоятельства аварии устанавливаются.