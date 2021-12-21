Момент ДТП с участием 18 машин в Москве попал на видео

Департамент транспорта Москвы во вторник, 21 декабря, опубликовал видео момента массового ДТП в центре Москвы.

На кадрах видно, что кроссовер Ford Explorer на высокой скорости проехал по участку Третьего транспортного кольца и повредил пару десятков автомобилей.

Возможным виновником аварии мог быть 34-летний Павел Середнев, находившийся за рулем микроавтобуса. Полиция оформила протокол в отношении мужчины.

Ранее, во вторник, были опубликованы кадры, на которых видно место аварии с участием 18 автомобилей. Среди машин, попавших в аварию, оказался автомобиль с дипломатическими номерами. Также в аварию попали иномарки Kia, машина такси и микроавтобус.

Об аварии в столице стало известно ранее в этот день. Дептранс Москвы уточнял, что участниками ДТП стали девять автомобилей — они столкнулись на внешней стороне Третьего кольца перед развязкой с Кутузовским проспектом. Движение на участке затруднено.

По предварительным данным, в массовом ДТП пострадали несколько человек. Обстоятельства аварии уточняются.