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Момент ДТП с участием 18 машин в Москве попал на видео

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Департамент транспорта Москвы во вторник, 21 декабря, опубликовал видео момента массового ДТП в центре Москвы.

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На кадрах видно, что кроссовер Ford Explorer на высокой скорости проехал по участку Третьего транспортного кольца и повредил пару десятков автомобилей.

Возможным виновником аварии мог быть 34-летний Павел Середнев, находившийся за рулем микроавтобуса. Полиция оформила протокол в отношении мужчины.

Ранее, во вторник, были опубликованы кадры, на которых видно место аварии с участием 18 автомобилей. Среди машин, попавших в аварию, оказался автомобиль с дипломатическими номерами. Также в аварию попали иномарки Kia, машина такси и микроавтобус.

Об аварии в столице стало известно ранее в этот день. Дептранс Москвы уточнял, что участниками ДТП стали девять автомобилей — они столкнулись на внешней стороне Третьего кольца перед развязкой с Кутузовским проспектом. Движение на участке затруднено.

По предварительным данным, в массовом ДТП пострадали несколько человек. Обстоятельства аварии уточняются.

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