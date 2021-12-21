Появилось видео с места аварии с участием 18 машин в Москве

Кадры, на которых видно место аварии с участием 18 автомобилей, произошедшей 21 декабря на внешней стороне Третьего транспортного кольца (ТТК) в Москве, появилось в распоряжении «Известий».

Среди машин, попавших в аварию - автомобиль с дипломатическими номерами. Также в аварию попали иномарки Kia, машина такси и микроавтобус. По предварительным данным, виновником аварии стал водитель Ford Explorer.

Возможным виновником ДТП мог быть 34-летний Павел Середнев, находившийся за рулем микроавтобуса, сообщил Telegram-канал 112.

Как сообщил источник РЕН ТВ, авария произошла по вине пьяного водителя.

Уточняется, что в отношении виновника аварии оформляется протокол. При этом, предположительно, мужчина находится под действием наркотических веществ.

Об аварии в столице стало известно ранее в этот день. Дептранс Москвы уточнял, что участниками ДТП стали девять автомобилей — они столкнулись на внешней стороне Третьего кольца перед развязкой с Кутузовским проспектом. Движение на участке затруднено.

По предварительным данным, несколько человек пострадали. Обстоятельства ДТП уточняются.

Днем ранее в пресс-службе столичного управления ГИБДД уточнили, что в период с 13 по 19 декабря в Москве в результате ДТП погибли семь человек, еще 147 граждан получили травмы различной степени тяжести.