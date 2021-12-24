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Прокуратура потребовала лишить прав виновника массового ДТП на ТТК в Москве

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Прокуратура Москвы направила в суд заявление с требованием лишить прав виновника аварии на Третьем транспортном кольце (ТТК). Об этом сообщила в пятницу, 24 декабря, пресс-служба столичной прокуратуры.

ДТП произошло 20 декабря. Участниками аварии стали 20 автомобилей, пострадали двое человек.

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«Прокурор Западного административного округа направил в суд исковое заявление о прекращении права мужчины, страдающего психическим заболеванием, на управление транспортными средствами», — указано в заявлении прокуратуры, которое находится в распоряжении «Известий».

Прокуратура установила, что 34-летний виновник ДТП с 2009 года состоит на учете в психоневрологическом диспансере. Диагноз мужчины не уточняется, однако, согласно данным прокуратуры, он является медицинским противопоказанием к управлению автомобилем.

При этом виновник аварии имеет действующие до 2027 года водительские права. Медосвидетельствование выявило, что водитель принимал препарат с антипсихотическим и седативным действием.

21 декабря виновник аварии (Павел Середнев) рассказал, что в момент ДТП у него якобы начались галлюцинации. По его словам, он готов ответить за свой поступок перед теми, «кто понимает».

При этом сразу после ДТП Середнев заявил, что выпивал. По словам очевидцев, водитель вел себя неадекватно.

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