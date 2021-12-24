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Вильфанд рассказал о погоде в Москве в новогоднюю ночь

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Москвичи 31 декабря и 1 января смогут ощутить некоторое потепление, до –10 градусов, однако прогноз еще будет уточняться. Об этом рассказал в пятницу, 24 декабря, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Первый предварительный прогноз для Нового года в Москве получен. Синоптическая ситуация сложная, поэтому он еще будет корректироваться», — отметил Вильфанд в беседе с «РИА Новости».

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По его словам, 31 декабря начнется повышение температуры: ночью –13…–17 градусов, днем — от –9 до –14 градусов. При этом в этот период ожидается слабый ветер.

Ночью 1 января температура воздуха будет колебаться в пределах –9…–14 градусов, а днем — от –5 до –10 градусов.

«28-го ночью будет –13…–18 градусов, днем –10...–15 градусов. Облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Без осадков 29-го числа, но морозы усилятся ночью до –23 градусов, а днем –10…–16 градусов», — добавил Вильфанд.

Вместе с тем 24 декабря, согласно данным Гидрометцентра России, ожидается облачная погода, местами небольшой снег и гололедица. Днем в Москве синоптики прогнозируют от –10 до –8 градусов, ночью — похолодание до –12 градусов.

23 декабря главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что к концу текущей недели в Москве ожидается снегопад. По ее словам, особенно интенсивными осадки будут ночью.

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