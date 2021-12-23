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Москвичей предупредили об интенсивном снегопаде к концу недели

Метеоролог Позднякова предупредила об интенсивном снегопаде в Москве к концу недели
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К концу текущей недели в Москве ожидается снегопад, особенно интенсивным он будет ночью. Об этом в четверг, 23 декабря, «Известиям» сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

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По словам специалиста, в пятницу начнется небольшое потепление, возможен небольшой снег в дневные часы, а ночью температура воздуха составит –10...–12 градусов, днем — –7...–9 градусов.

«Но усилится юго-западный ветер, из-за чего будет создаваться ощущение, что температура ниже на 3–5 градусов. Суббота будет облачная, пройдет снег, особенно интенсивным он будет в ночные часы, а днем ослабеет. Мы прогнозируем, что может выпасть до 5–7 см снега», — рассказала Позднякова.

В воскресенье атмосферное давление подрастет и минимальная температура воздуха опустится до –-13...–15 градусов, днем температура воздуха составит около –10 градусов, что ниже нормы на 2–3 градуса, уточнила метеоролог.

Накануне жители Москвы и Московской области рассказали, как переживают аномальный мороз. Так, жительница столицы отметила, что от прогулки на улице ресницы покрываются инеем и становятся белоснежными.

Также жители столичного региона 22 декабря смогли наблюдать гало в небе. Оно появляется в морозную и ясную погоду из-за преломления света. Жители мегаполиса делились в соцсетях фотографиями и видео заснеженного морозного города.

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