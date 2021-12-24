Синоптики рассказали о погоде в Москве 24 декабря

Облачная погода, местами небольшой снег и гололедица ожидаются в пятницу, 24 декабря, в столице. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в Москве синоптики прогнозируют от –10 до –8 градусов, ночью — похолодание до –12 градусов.

В городе ожидается ветер юго-западного направления со скоростью 6–11 м/с. Синоптики предупреждают москвичей о порывах до 17 м/c.

Атмосферное давление составит 734–740 мм ртутного столба.

23 декабря главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что к концу текущей недели в Москве ожидается снегопад, особенно интенсивным он будет ночью.

В этот же день сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал о том, что в атмосфере столицы замечена редкая алмазная пыль («осадки ясного неба»). По его словам, очень часто это явление наблюдается в Арктике и Антарктике. Алмазная пыль напоминает туман, но состоит из кристаллов льда, а не из воды, добавил он.