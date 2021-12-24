Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
Кравцов объявил о возвращении школ к очному обучению после праздников
Мир
США заявили о готовности к переговорам с РФ в январе 2022 года
Мир
Глава ДНР указал на возможность Украины сбрасывать химоружие с беспилотников
Мир
Присяжные в США признали виновной экс-сотрудницу полиции в убийстве темнокожего
Общество
За три года в России расселят 10 млн кв. м аварийного жилья
Мир
Япония присоединится к дипломатическому бойкоту Игр в Пекине
Мир
Боррель и Кулеба обсудили предложения РФ по безопасности в Европе
Мир
Захарова выразила надежду на соблюдение режима тишины в Донбассе
Мир
Спецборт МЧС России доставил гуманитарную помощь населению Вьетнама
Мир
На Украине возбудили дело против встретившегося с Лукашенко депутата
Сюжет:

Синоптики рассказали о погоде в Москве 24 декабря

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Облачная погода, местами небольшой снег и гололедица ожидаются в пятницу, 24 декабря, в столице. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в Москве синоптики прогнозируют от –10 до –8 градусов, ночью — похолодание до –12 градусов.

В городе ожидается ветер юго-западного направления со скоростью 6–11 м/с. Синоптики предупреждают москвичей о порывах до 17 м/c.

Атмосферное давление составит 734–740 мм ртутного столба.

23 декабря главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что к концу текущей недели в Москве ожидается снегопад, особенно интенсивным он будет ночью.

В этот же день сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал о том, что в атмосфере столицы замечена редкая алмазная пыль («осадки ясного неба»). По его словам, очень часто это явление наблюдается в Арктике и Антарктике. Алмазная пыль напоминает туман, но состоит из кристаллов льда, а не из воды, добавил он.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021