Суд приговорил священника Стремского к 21 году колонии за насилие над детьми

Суд признал 24 декабря многодетного священника Николая Стремского из Оренбургской области виновным в преступлениях против детей, Стремского приговорили к 21 году колонии.

В 2019 году Оренбуржье разгорелся скандал с участием Стремского, который являлся настоятелем Свято-Троицкой обители милосердия.

По данным следствия, с января по август 2018 года священник в поселке Саракташ несколько раз совершал в отношении шести опекаемых и удочеренных им детей развратные действия, а также изнасиловал одну из них. После предъявления обвинения и ареста Стремского освободили от обязанностей опекуна, сообщил Следственный комитет России 26 сентября 2019 года на своем сайте.

В тот же день священнику были предъявлены обвинения по ч. 3 ст. 135 УК РФ («Развратные действия»), п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ («Изнасилование») и ст. 156 УК РФ («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»).

Потерпевшими были признаны семь несовершеннолетних, находящихся под опекой или удочеренных священнослужителем. Всего у него около 70 приемных детей.

Кроме священника, были арестованы удочеренная им Елена Стремская и ее муж Виктор Щербаков. По версии следствия, они заперли других детей и содержали их в гараже. Супругов обвиняют в незаконном ограничении свободы несовершеннолетних.

СКР завершил расследование дела Стремского 7 сентября 2020 года.

Следователи установили причастность батюшки к 11 случаям изнасилования несовершеннолетних, а также к эпизодам совращения и спаивания детей, сообщил РЕН ТВ. Уточнялось, что преступления Стремский совершал 10 лет, с 1999 по 2019 год.

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