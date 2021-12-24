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США приветствовали возвращение к режиму прекращения огня в Донбассе

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Вашингтон приветствует договоренность трехсторонней контактной группы вернуться к соблюдению режима прекращения огня в Донбассе. Об этом говорится в заявлении руководителя пресс-службы Госдепа Неда Прайса, опубликованном 23 декабря.

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«Соединенные Штаты приветствуют вчерашнее объявление ОБСЕ относительно полной решимости правительственных сил Украины и поддерживаемых Россией сил на востоке Украины полностью соблюдать меры по контролю за перемирием от 22 июля 2020 года», — отметил Прайс.

По его словам, Белый дом надеется, что достигнутое соглашение создаст дипломатическое пространство, необходимое для деэскалации региональной напряженности и дальнейшего обсуждения ситуации в позитивной атмосфере.

Кроме того, от лица США он настоятельно призвал стороны полностью выполнять свои обязательства по обеспечению общей безопасности людей, проживающих в этом районе.

«Как США уже дали понять, конфликт на востоке Украины может быть урегулирован только в атмосфере деэскалации, примером которой является объявленное вчера прекращение огня», — подчеркнули в Госдепе.

В американском внешнеполитическом ведомстве заявили, что готовы помочь облегчить выполнение Минских соглашений в целях поддержки ОБСЕ и нормандского процесса.

Ранее в этот день официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала достигнутое соглашение о возвращении к режиму прекращения огня в Донбассе. По ее словам, в ведомстве рассчитывают на соблюдение Киевом всех обязательств по обеспечению устойчивого перемирия на востоке Украины.

23 декабря стало известно, что контактная группа по Донбассу сделала шаг к деэскалации на востоке Украины и договорилась вновь строго соблюдать режим прекращения огня. Глава офиса президента страны Андрей Ермак выразил надежду, что на этот раз прекращение огня будет устойчивым, и пообещал, что ближайшие рождественские праздники будут мирными.

Договоренность сторон о режиме прекращения огня в регионе подтвердил специальный представитель действующего председателя ОБСЕ на Украине и в контактной группе Микко Киннунен.

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