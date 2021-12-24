Захарова выразила надежду на соблюдение режима тишины в Донбассе

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала достигнутое накануне соглашение контактной группы по Донбассу о возвращении к режиму прекращения огня в регионе. Ее официальное заявление опубликовано 23 декабря на сайте МИД РФ.

По ее словам, в совместном заявлении министр обороны Алексей Резников и главнокомандующий вооруженными силами Украины Валерий Залужный уклонились от прямого публичного запрета на открытие ответного огня без разрешения руководства вооруженных сил страны.

«Тем не менее рассчитываем на соблюдение Киевом всех обязательств по обеспечению устойчивого перемирия на востоке Украины», — заявила Захарова.

Она напомнила, что меры по соблюдению тишины были подписаны Киевом, ДНР и ЛНР при посредничестве России и ОБСЕ. Они вступили в силу 27 июля 2020 года.

Как рассказала официальный представитель МИДа, с момента подписания соглашения Донецк и Луганск, в отличие от Киева, соблюдали и продолжают соблюдать все обязательства по этому документу и неизменно призывали к тому же Киев в переговорах.

«В свою очередь Украина постоянно уклонялась от его выполнения, продолжала обстрелы территории Донбасса, в сентябре 2020 года прекратила предусмотренное мерами прямое взаимодействие с Донбассом для оперативного предотвращения перестрелок», — подчеркнула Захарова.

Кроме того, как заявила дипломат, в конце сентября главнокомандующий ВСУ, а в начале октября командующий Операцией объединенных сил Александр Павлюк и вовсе сделали заявления, «позволяющие военнослужащим открывать огонь по своему усмотрению».

Все эти действия, добавила представитель внешнеполитического ведомства, были, по существу, выходом из достигнутых договоренностей.

23 декабря стало известно, что контактная группа по Донбассу сделала шаг к деэскалации на востоке Украины и договорилась вновь строго соблюдать режим прекращения огня. Глава офиса президента страны Андрей Ермак выразил надежду, что на этот раз прекращение огня будет устойчивым, и пообещал, что ближайшие рождественские праздники будут мирными.

Договоренность сторон о режиме прекращения огня в регионе подтвердил специальный представитель действующего председателя ОБСЕ на Украине и в контактной группе Микко Киннунен.

В тот же день полномочный представитель ДНР на переговорах Наталья Никонорова заявила, что представители Киева отказались возобновить работу контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) на линии соприкосновения в Донбассе в период новогодних праздников.

С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта.